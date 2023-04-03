蔡英文訪中美洲 危地馬拉總統挺台

台灣總統蔡英文週日（4月2日）結束了對危地馬拉為期三天的訪問，她在當地提出與危地馬拉總統賈馬泰伊（Alejandro Giammattei）政府進行更多合作。與此同時，有分析認為，危地馬拉與台灣保持關係，目的也在討好美國。

路透社3日報導，蔡英文在當地參觀由台灣援建的醫院時說：「從現在開始，台灣和危地馬拉將繼續相互團結，在堅定目標、團結互利的基礎上，深化所有可能領域的合作」。

危地馬拉總統感謝蔡英文訪問該國，並發表挺台言論稱「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，並呼籲中國應盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。

法新社報導，賈馬泰伊發誓，他的國家將保持「承認中華民國台灣主權」，並高呼「願上帝保佑台灣，及其對和平、自由和充分行使主權權利的向往。中華民國萬歲！」

在訪問危地馬拉期間，蔡英文簽署了一項價值400萬美元的農村現代化協議，並承諾促進和加強兩國之間的合作。

台灣聯合報週一（4月3日）報導，蔡英文已抵達此行第二個邦交國伯利茲，並將待三天兩夜。

蔡英文在當地時間下午4時抵達機場之後，由台灣駐伯利茲大使徐儷文、伯利茲外貿暨移民部次長麥（Amalia Mai）登機迎接，伯利茲總督察芙拉（Froyla Tzalam）也於機場親自迎接蔡英文的到訪。蔡英文將於晚間舉行僑宴，當地僑胞也準備盛大歡迎儀式。

目的在討好美國

路透社報導，自1949年國共內戰結束以來，中國大陸和台灣一直在爭奪拉丁美洲的影響力，北京認為台灣是中國領土的一部分，台北強烈反對這一立場。中國不允許其他國家同時與兩方保持外交關係。而危地馬拉是台灣僅存盟友之一。

近年來，中國在拉丁美洲的影響力有所增加，尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬和哥斯達黎加皆放棄台北，轉而支持北京。

在抵達危地馬拉之前，蔡英文因停留紐約而激怒了中國，中方一再警告美國官員不要與蔡英文會面。

危地馬拉前外交部長古鐵雷斯（Edgar Gutierrez）週日告訴路透社，危地馬拉與台灣保持關係的立場，是在與華盛頓關係緊張之際討好美國的一種方式。

古鐵雷斯說，危地馬拉政府正試圖通過「提供危地馬拉作為移民羈押地、將其大使館遷往耶路撒冷、支持烏克蘭……在 2022 年引渡100多名毒販，並繼續成為台灣的盟友」，來重建與美國的橋樑。

傳已與美國民主黨領袖會面

在抵達中美洲之前，蔡英文在美國紐約進行了兩日的停留，且回程預料還會在美國洛杉磯進行停留，而其可能與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面的消息，恐會激怒中國，

彭博社週日報導，據一位知情人士透露，蔡英文上週已會見了美國眾議院民主黨領袖傑弗裡斯（Hakeem Jeffries），而拜登​​政府則在努力避免與中國發生新的爭端。

知情人士補充說，會議於上週四（3月30日）在紐約市舉行。眾議院少數黨領袖傑弗裡斯代表布魯克林的一個選區。

傑弗裡斯辦公室拒絕證實這次會面，白宮也沒有立即回應評論請求。台灣總統府在一份聲明中說，蔡英文過境美國期間會安排與美方友人進行交流，基於雙方互信及默契，適時會再行說明。

彭博社週一報導，一個由美國兩黨國會議員所組成的美國立法小組，他們計劃在那裡會見美國科技和娛樂業高層以及蔡英文。

據一位熟悉該委員會計劃的人士透露，這次訪問由威斯康星州共和黨人邁克加拉格爾（Mike Gallagher）領導，他是關注中國問題的眾議院小組主席，該小組旨在了解中國共產黨如何影響美國社會。

而大約六名左右的美國國會議員，將於本週三（4月5日）開始他們在洛杉磯的旅行，他們將在那裡與迪士尼公司會面。週四，該小組將在舊金山灣區與谷歌（Google）母公司字母表（Alphabet Inc.）、微軟、帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.） 和蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）的高管共進午餐。

隨著美國公司重新評估它們在中國的業務，以及它們對中國消費者和供應鏈的依賴，該委員會正在與私營部門領導人進行對話。 小組成員預計將在加州向谷歌、微軟等公司提出與中國有關的問題。

這個小組預計還將與蔡英文會面，蔡英文屆時將從中美洲旅行歸來，預計麥卡錫還將在他的家鄉加州會見蔡英文。但台灣總統府拒絕提前確認蔡英文的會面計劃。

（路透社、法新社、台灣《聯合報》、彭博社）

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