再發言挺台 瓜國總統：呼籲中國盡快終結台海緊張局勢

蔡英文總統今天在瓜地馬拉展開最後一天行程，一早就與瓜國總統賈麥岱一起視察我國協助興建的齊瑪德南戈（Chimaltenango）國立醫院。賈麥岱也再度發言挺台，他表示，「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，他身為愛好和平的國家執政者，再次呼籲，中國應該盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為不僅散播恐慌，也奪走了台灣人民的幸福。

蔡總統致詞時表示，這幾年來的全球疫情，讓世界各國更深刻體認醫療和公衛系統的重要性。相信醫院啟用之後，能夠成為瓜地馬拉人民健康的重要守護者。 未來台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持、深化各領域的合作。我方也會秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。

賈麥岱表示，這三天來，工作成效非常豐碩，再一次顯現出瓜地馬拉及中華民國台灣之間深厚的友誼及合作關係，很榮幸，這次親自接待蔡總統，有機會針對共同關心的議題深入交換意見，簽署新的雙邊合作協定，在盛宴款待的同時，進行更多意見交流。更讓人欣慰的是，他可以親自陪蔡總統參訪瓜國人民心中引以為傲的蒂卡爾國家公園，馬雅古城是先祖留下的輝煌成就，也是每天政府工作、為民服務的動力來源。

賈麥岱說，他很感傷今天是蔡總統參訪瓜地馬拉的最後一天，今天來到最具指標性的齊瑪德南戈國立醫院，是中華民國台灣經濟、技術合作下的成果，從破土動工到興建完成，長達21個月的時間，蔡總統的政府團隊一路相伴，一直到今年2月開始營運。

賈麥岱說，齊瑪德南戈醫院位於瓜地馬拉中部的戰略要地，有助於提升國家醫療體系的量能，並造福周邊地區成千上萬的居民。他要再次代表瓜地馬拉人民感謝蔡總統的到訪，以及台灣所展現的堅定友誼及所提供的諸多合作與支持，讓瓜地馬拉可以愈來愈繁榮，愈來愈進步。

賈麥岱說，他要再次強調，瓜地馬拉無條件承諾，「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，瓜地馬拉堅持捍衛和平，這是國家獨立以來，長達兩個世紀且根深蒂固的傳統，瓜國在沒有流血的狀況完成獨立建國，在1980年代中美洲簽訂的兩項和平協議及1996年終止內戰的和平協議中，不斷地印證，瓜地馬拉是愛好和平的國家。

賈麥岱也強調，他身為愛好和平的國家執政者，他再次呼籲，中國應該盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為不僅散播恐慌，也奪走了台灣人民的幸福，他也祝福蔡總統下一站造訪鄰國貝里斯可以順利圓滿，滿載而歸。