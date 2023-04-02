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蔡總統出訪陸干擾如影隨形 我見招拆招

聯合報／ 特派記者丘采薇
中華民國總統蔡英文3月31日抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，瓜國外長步卡羅陪同蔡英文走紅地毯、接受禮兵致敬。路透
中華民國總統蔡英文3月31日抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，瓜國外長步卡羅陪同蔡英文走紅地毯、接受禮兵致敬。路透

蔡英文總統暌違三年多再出訪，過程中處處伴隨中共打壓與「資訊戰」的影子，蔡總統過境紐約行程低調，私下會見美國眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯也不證實，一路上仍有許多消息猜測蔡總統在紐約和洛杉磯的行程受大陸影響，到了友邦瓜地馬拉，又遇到大陸喊話要求瓜國轉向，干擾如影隨形，國安外交團隊只能時刻上緊發條，見招拆招。

這次蔡總統過境美國，媒體披露蔡總統預定在出訪回程過境洛杉磯時，會見美國眾議院議長麥卡錫，引來陸方強烈反應，大陸國台辦稱「堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

蔡總統抵達瓜地馬拉後，瓜國總統賈麥岱在演說中送暖，直呼台灣是「唯一真正的中國」，對照蔡總統抵達前，幕僚緊急反擊大陸對台瓜關係的質疑，賈麥岱對蔡總統的當面力挺更像及時雨。

蔡總統出訪行程只走了不到一半，又有消息指出回程過境美西，預計至雷根圖書館的演說恐有異動，雖總統府已經出面澄清，但大陸的打壓不會停止。

大陸不希望台美友好，但美國也不希望兩岸各一方出現損及美國利益的意外，因此即便有美國支持，台灣的外交戰略還是得謹慎拿捏。

蔡英文

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