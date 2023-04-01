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蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（左）抵達瓜地馬拉，由瓜國外交部長布卡羅迎接。聯合報資料照
蔡英文總統（左）抵達瓜地馬拉，由瓜國外交部長布卡羅迎接。聯合報資料照

蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」於當地時間31日上午結束在美國紐約的過境行程，前往瓜地馬拉共和國。經過5小時的飛行，訪團抵達該國瓜京空軍基地。 蔡總統首先與僑界代表、技術團同仁及役男茶敘，並表示，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結，就多往前一步。

蔡總統指出，過去全球經歷3年多的疫情，現在終於比較能自由旅遊，所以今天來到瓜地馬拉和大家見面，真的很高興。現場有來自巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多的僑界代表，非常感謝現場所有鄉親一起來相聚，相信不論身在何處，大家的心情都是一樣心繫台灣。

蔡總統表示，這幾年來，台灣的防疫表現也獲得國際社會的肯定，捐贈了防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到「Taiwan can help」的精神和行動。

蔡總統指出，在國際局勢的變化中，台灣也受到許多關注，包括俄烏戰爭以及疫情造成全球供應鏈重組，台灣對民主自由價值的堅持，還有蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星，每一個動作，全世界都在看。 過去3年，台灣和民主夥伴以及友邦在各領域，有更多的合作和突破。大家在瓜地馬拉的耕耘，都讓友邦看到台灣人的熱情、堅韌和努力。

總統談及，僑胞朋友在瓜地馬拉的投資，包括在營建業、製造業、食品加工以及進出口貿易等各領域，都有很豐碩的成果。大家的努力，為瓜地馬拉創造許多就業機會，也促進經濟成長。 此外還有大使館、技術團、替代役男以及海外工程公司的夥伴們，相信透過這些長期、踏實的合作，都能讓瓜地馬拉的人民，從日常生活中實際感受到台灣的友誼。

蔡總統指出，這幾天「中美洲經貿辦事處」籌辦的咖啡採購團，也來到瓜地馬拉考察商機。經貿外交一直是政府很重視的一環，要感謝所有考察團成員的支持，也祝福大家有滿滿的收穫。 在接下來的訪問行程中，蔡總統預計與尼加拉瓜總統賈麥岱會有許多互動，也會一起見證兩國簽署「臺瓜基本合作協定」。

蔡總統說，希望大家一起打拚，讓台灣持續扮演全球經濟的關鍵力量，也成為世界民主的燈塔，為全球民主陣營照亮眼前充滿挑戰的道路。

大家都有共同的目標，就是希望讓台灣的力量，能夠在世界每個角落發揮影響力，大家都是台灣的驕傲，「謝謝你們，台灣有你們真好」。

蔡英文總統專機抵達瓜地馬拉。聯合報資料照
蔡英文總統專機抵達瓜地馬拉。聯合報資料照

蔡英文

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