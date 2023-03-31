蔡總統至我國駐紐約辦事處會晤友邦代表 感謝支持台灣

蔡英文總統30日在紐約展開第二天過境行程，至我國駐紐約辦事處與友邦駐聯合國常任代表會晤。總統府副秘書長張惇涵表示，我國友邦全部都有派代表出席。

蔡總統表示，她很榮幸見到與會的友邦代表，並重申彼此深化珍貴友誼的承諾。蔡總統感謝友邦在各個國際場域為台灣發聲，並表示，中華民國台灣的人民與政府也由衷感謝各位代表持續支持擴大國際參與。

蔡總統指出，在期待繼續合作的同時，未來也將面臨諸多挑戰。但只要基於共同的價值團結一致，相信必能一起實現目標。她也祝賀邦誼歷久彌新，彼此為共同成長繁榮而努力。

蔡總統於2019年首次過境紐約時，就到我國駐紐約辦事處參加公開活動，當時被視為一大突破。由於台灣總統以往過境美國都不被允許進入官署，蔡總統行程被解讀是美方對我國禮遇再升級。涉外人士也認為，這次蔡總統二度到訪我國駐紐約辦事處，也代表台灣元首過境美國正常化。