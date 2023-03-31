解析蔡總統甫獲得的全球領導力獎 梅鐸、海理也曾獲獎

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聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，右一）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站
蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，右一）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站

華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）30日晚間在紐約頒贈蔡英文總統全球領導力獎。

哈德遜研究所總裁華特斯（John Walters）透過聲明表示，很榮幸能頒發給蔡總統這個獎，美國和台灣已擴大並深化雙邊的安全和經濟關係，蔡總統以巨大勇氣和清醒的決心，領導這個民主政體，以對抗暴政和維繫自由開放的印太區域。

華特斯表示，很榮幸美國與台灣站在一起，哈德遜研究所依然堅定地推動美國與盟友的安全、自由和繁榮。

新聞稿寫道，這個獎項是頒發給表彰哈德遜研究所的核心精神，展現出超凡領導風範的傑出個人。

哈德遜研究所設有以創辦人為名的「康恩獎」（Herman Kahn Award），以及自2013年首度頒發的全球領導力獎。

康恩獎得主包含故總統雷根（Ronald Reagan）、前副總統錢尼（Dick Cheney）、前副總統潘斯（Mike Pence，2017年）、前聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan，2018年）、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前國務卿龐培歐（Mike Pompeo，2019年），以及現任以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）和已故的日本首相安倍晉三（2013年）。

至於全球領導力獎，哈德遜研究所在2013年首次頒發；根據當時新聞稿，用於表彰全球領導力，讚揚與表彰有遠見的、對美國與盟友的安全繁榮與自由做出巨大貢獻的領袖。

首位獲獎人以在美國和東地中海地區能源開發的貢獻而獲此殊榮，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和聯合國前大使海理（Nikki Haley）分別在2015年及2018年獲獎。

蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，左）和董事會主席史登（Sarah May Stern，右）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站
蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，左）和董事會主席史登（Sarah May Stern，右）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站

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