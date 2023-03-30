美中台三方角力下 台灣總統蔡英文抵美

台灣總統蔡英文週三（3月29日）抵達美國紐約並將停留2日，行前曾誓言不會讓外部壓力阻止台灣與世界接觸。此前中國曾威脅稱，如果她與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，將進行報復，外界擔憂美中台緊張局勢升溫。

路透社報導，這是2019年以來蔡英文首次在美國停留，也是她上任以來第7次過境，她正在前往外交上少數承認台灣的瓜地馬拉和貝里斯，預計在紐約逗留至週六。等從中美洲返回後，她還將停留美國加州洛杉磯，預計她將在加州與麥卡錫會面，但此事尚未得到官方證實。

2名消息人士告訴路透社，多達20名或更多的美國國會議員，計劃陪同麥卡錫與蔡英文會面，會面場所初步定在洛杉磯附近的雷根總統圖書館。但圖書館方面尚未確認這項會面。

另外2名消息人士稱，蔡英文將出席在紐約與台裔美國人和海外台灣人舉行的宴會，以及在週四出席美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的活動。根據其年度報告，台灣政府是該智庫的重要捐助者。

美國官員表示，蔡英文將會見美國在台協會（AIT）華盛頓總部主席羅森伯格（Laura Rosenberger)，該協會是美國政府運營的非營利組織，與台灣開展非官方關係。

台灣駐美代表處證實，蔡英文在紐約停留期間的所有活動，均未向媒體和普通民眾開放。現場視頻片段顯示，她在紐約的飯店外受到支持者揮舞旗幟歡迎，但也有反對群眾舉標語抗議。《華爾街日報》指出，現場約有數十位蔡英文支持者舉著台灣和美國國旗，但抗議群眾人數更多，可能達數百人。有民眾舉著中國國旗和反蔡標語，稱蔡英文是「民族罪人」。

美中敏感問題

香港《南華早報》報導，北京長期以來一直強調台灣是其與華盛頓關係中「最敏感的問題」，並反對其他國家與台灣官員接觸。但這並沒有阻止美國拜登政府最近重申台灣總統過境美國「不是什麼新鮮事」，敦促北京方面不要做出激進反應。

中國駐美大使館臨時代辦徐學淵駁斥了這一立場，她表示美國「不應以過去的錯誤為藉口，在今天重蹈覆轍」。她還說，無論是台灣領導人來美國還是美國領導人訪問台灣，都可能導致中美關係出現另一場嚴重的對抗。

路透社報導，美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）敦促中國，不要以正常的中途停留為藉口，增加對台灣的侵略活動。柯比說，「我們注意到美國和中國之間目前局勢緊張」，但他敦促北京保持溝通管道暢通，並稱華盛頓仍希望重新安排美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的北京之行。

美國政府一位高級官員告訴路透社，北京已經加大了對台灣的軍事、經濟和外交壓力，但華盛頓不會改變其促成過境美國此一長期做法。

外界擔心蔡英文的中途停留，會使令人擔憂的兩岸關係和本已脆弱的中美關係複雜化。先前中美之間的緊張關係已在廣泛的問題上逐步加劇，包括2月的氣球事件、兩國在烏克蘭戰爭問題上的分歧立場，以及北京和莫斯科之間更強烈的伙伴關係。

中國外交部發言人毛寧週三在例行記者會上表示，台灣當局領導人赴美過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真，「不是中方過度反應，而是美方一味縱容、支持台獨分裂勢力性質惡劣」。

毛寧還說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人作出的不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄、一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。

台灣《聯合報》報導，台灣陸委會29日下午指出，台灣總統出訪邦交國及過境美國的安排，過去已有慣例。「中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙」，陸委會在聲明中說。

陸委會強調，蔡英文這次的「民主夥伴共榮之旅」，深化和友邦交流合作，展現出台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心。「我們呼籲北京當局，對蔡總統出訪應平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係」，陸委會說。

（路透社、《華爾街日報》、香港《南華早報》、中國外交部、台灣《聯合報》）

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