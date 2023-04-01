聽新聞
test
0:00 / 0:00

六福村狒狒 限半年內植晶片

聯合報／ 記者郭政芬彭宣雅／連線報導
林務局要求六福村一個月內完成改善防逃設施等作為，六個月內全面為狒狒植晶片。圖／新竹縣政府提供
林務局要求六福村一個月內完成改善防逃設施等作為，六個月內全面為狒狒植晶片。圖／新竹縣政府提供

六福村逃逸狒狒事件鬧得沸沸揚揚，農委會林務局昨會同新竹縣政府及專家學者到六福村野生動物園，勘查狒狒飼養場域。林務局證實，依六福村的資料顯示，園區狒狒並未全數結紮，已要求一個月內完成改善防逃設施等作為，六個月內全面為狒狒植晶片。

此外，林務局也擬修正野保法第卅七條及第五十一條，未來圈養動物逃逸，罰則將從現行的一萬至五萬元不等，提高到六萬至卅萬元不等；另也修法要飼主負擔動物逃逸圍捕費用，預計四月可完成上路。並將依野保法，公告應註記的動物種類及註記方式（例如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。

林務局表示，針對圍捕狒狒過程引發的爭議，已發函要求桃園市及新竹縣政府提交詳細報告，並提醒桃園市府可向六福村求償圍捕費用。

林務局昨現勘發現，東非狒狒園區的防逃電牧線設置數量及高度不足，圍牆雖高達四公尺，但與外圍樹木過近，一旦樹木過高或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出。

林務局表示，要求六福村一個月內加高防逃電牧線並增加數量，靠近電圍欄的樹木應全面修剪等。

由於狒狒區的環境設計仿照東非的原棲地，地面有不少涵洞供動物躲藏，部分道路掏空位置也成狒狒躲藏之處，加上狒狒採自由放養，專家學者認為，目視或用科技手段清點狒狒都很困難，要求六福村六個月內完成狒狒的晶片植入及登記工作。

林務局表示，狒狒區場域面積廣達四公頃，隱蔽死角多，因此以限期改善防逃措施為優先要務，並請園方即日起，每天用空拍機拍攝，自行檢視狒狒日常行為及圈養環境，也將影片提供農科院協助建立AI辨識模型。

農委會主委陳吉仲說，針對狒狒逃亡遭射殺死亡，會在一個月內將事情始末說明清楚，也會協助六福村精進動物管理。

狒狒 六福村 農委會 陳吉仲 保育類野生動物 結紮 動物園 掏空

延伸閱讀

防止狒狒再脫逃！林務局要求六福村加高電網、半年內植晶片

檢討出爐 林務局要六福村全面植晶片、改善防逃設施

【重磅快評】烏龍楚門秀 東非狒狒變桃園酷斯拉？

勘查六福村狒狒飼養環境 專家分析逃跑原因 提兩大建議

相關新聞

六福村狒狒 限半年內植晶片

六福村逃逸狒狒事件鬧得沸沸揚揚，農委會林務局昨會同新竹縣政府及專家學者到六福村野生動物園，勘查狒狒飼養場域。林務局證實，...

成群狒狒易爭擾 被迫逃跑

六福村逃逸狒狒之死引發關注，受邀與林務局勘查飼養場域的師大生命科學專業學院退休教授王穎建議，應關注狒狒族群龐大、內部會有...

防止狒狒再脫逃！林務局要求六福村加高電網、半年內植晶片

農委會林務局與新竹縣政府，以及專家會勘六福村找缺失，專家學者提出加強園區防逃設施、增加人員現場管理訓練課程、物種全面登註...

檢討出爐 林務局要六福村全面植晶片、改善防逃設施

農委會林務局今天到六福村野生動物園狒狒區進行現場勘查，要求六福村1個月內應完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，以...

狒狒慘死悲劇引發權責歸屬問題 保護動物不能光說不做

流浪十餘天的狒狒遭到獵槍射傷死亡，六福村坦承東非狒狒來自園區，外界追究相關單位責任，才發現動物園因定位不明，教育部、交通部觀光局、農委會，人人都管一部分，出了問題就變成「三不管」，過去曾提出的「動物園法」如果有好好推動，是不是狒狒的下場就會不一樣？

【重磅快評】烏龍楚門秀 東非狒狒變桃園酷斯拉？

東非狒狒雖然一時逃脫動物園牢籠，卻逃不開台灣社會另類的天羅地網，最終死於非命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦