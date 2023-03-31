新北狩獵協會指控說謊卸責 桃園農業局不再說明

新北市原住民族狩獵協會說，桃園市政府農業局稱以為獵人手持麻醉槍擺明說謊，就是在卸責；農業局今天告訴中央社記者，狒狒事件進入司法程序，全案待檢調釐清，不便再說明。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒27日卻於楊梅區富岡遭林姓獵人以獵槍打死，而林姓獵人稱是六福村年輕人要他開槍，聲明要提告獵人的六福村之後改口認了這隻狒狒來自園區。

狩獵協會在社群網站臉書（Facebook）表示，農業局稱以為獵人手持麻醉槍是說謊，身為地方動物保護業務主管機關，怎麼可能不知麻醉槍是管制藥品？麻醉槍與自製獵槍是肉眼可見的外觀明顯不同，怎麼可能「不知道那是獵槍？」農業局就是在卸責。