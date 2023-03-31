影／六福村狒狒逃亡始末 陳吉仲：一個月內說清楚

六福村狒狒逃出事件，引起國人熱議，林務局今天會同新竹縣政府到六福村勘查，農委會主委陳吉仲說，針對事情始末會在一個月內對外說明清楚，並協助六福村精進動物管理。

陳吉仲今天在雲林視察大蒜採收機採收狀況，他表示，林務局今天和新竹縣政府到六福村確認為什麼狒狒會逃跑，並了解六福村的管理有沒有達到標準，針對狒狒逃亡並被射殺死亡事件，會在一個月內將事情始末說明清楚。

農委會將透過影像科技協助六福村盤查動物數量，包括野生讓六福村在動物管理上能夠更精進，另外，針對動物逃跑的事件，既有野生動物清冊、數量管理的問題都要再精進，為什麼圍捕過程沒有依照野生動物保育法辦理也要釐清。

陳吉仲強調，農委會會針對各縣市第一線野生動物保育人員進行再教育，更重要的是，近年國內針對野生動物已採全面禁止進口原則，如果有業者要進口都要通過專案審查，管理、環境沒有到位不會放行，農委會會持續相關精進作為。