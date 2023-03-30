六福村數不清狒狒數量 邱顯智指竹縣府應掌握

六福村因狒狒事件挨批，立委邱顯智今天質疑竹縣府是否有落實六福村評鑑，也應掌握動物數量。竹縣動防所表示，每年都安排查核，每2年會找專家體檢確認園區落實動物管理。

媒體報導，邱顯智質疑新竹縣政府在核發動物展演許可時，有沒有詳查六福村的緊急事件處理機制？強化緊急事件處理機制不能流於形式審查，應訂定更詳細的指南，中央和各地方政府需檢討。

邱顯智指出，依動物展演管理辦法規定，地方政府動保機關每2年會做一次評鑑，如果評鑑不合格，且沒有改善，或連續兩次評鑑不合格，地方政府就不應再核發展演許可。

他表示，但政府評鑑只公布最後的等級，無法了解動物園具體問題，僅有業者每年自行提交自評表才有明確的項目公開。六福村前年底取得許可，還沒接受評鑑，縣府今年是否能落實評鑑，各界在看。

邱顯智指出，依野生動物保育法第31條規定，保育類野生動物取得及數量變更時，要向地方政府登記備查，而依照同條規定，保育類野生動物的繁殖，需經過主管機關同意，也就是說動物的增減理論上地方政府要很清楚。

新竹縣動物保護防疫所向中央社記者表示，竹縣依展演動物管理辦法聘任學者專家審查六福村的展演許可，依規定每年進行查核、要求依規定繳交自我評核表，並將按規定每2年聘任學者專家實施評鑑、園區體檢，確認落實動物管理。

動防所說，由於野生動物的管理十分專業，已非動保機關的獸醫專業所能審查，因此動保法是透過業者自我評核表以及自我管理，並透過2年一次的評鑑再由學者專家徹底檢查。

動防所指出，未來若要對動物園採更主動積極的管理，除盼修法外，也應增加動保或野保單位的人力及訓練，否則依動保機關現有人力及訓練，執行仍十分困難；目前竹縣動防所人力雖可聘到10人，但仍缺1人，業務範圍包含動物保護案件、動物救援、寵物登記絕育、犬貓販賣、住宿繁殖、實驗動物管理等。

動物數量清查部分，縣府農業處向中央社記者表示，六福村的狒狒早年即引進，又收養「ㄅㄆㄇ猴園」停止經營後的靈長類動物，數量龐大，現況鑑定種類和數量上有難度，已函請園方就保育登記卡與現場狒狒的種類數量，以科學、可執行且可精確計算的方式，於一週內清點回報，縣府會查核。