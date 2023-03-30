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六福村不當對待紀錄劣跡斑斑 兩度繁殖基因缺陷白老虎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
六福村曾經在2004年引進基因有缺陷的白老虎，並且進行兩度繁殖。圖／六福村提供
六福村曾經在2004年引進基因有缺陷的白老虎，並且進行兩度繁殖。圖／六福村提供

時代力量今天表示，六福村不當對待動物的紀錄，斑斑可考，1984年埃及聖䴉脫逃，全台繁衍近萬隻，造成生態浩劫；2004年引進基因有缺陷的白老虎，進行兩度繁殖；2004年獅子咬死油漆工人；2005年阿拉斯加棕熊咬死餵食管理員；2022年8隻長頸鹿接連死亡；2023年東非狒狒脫逃，在圍捕過程中槍死亡。

時代力量認為，從鬧劇淪為悲劇的狒狒事件，除了要究責六福村之外，更凸顯動物園缺乏管理的種種問題，發給六福村展演動物許可證，但疏於監督管理的新竹縣政府，要負最大的責任，監督管理密度極低，缺乏明確規範的動物園管理，也是時候好好檢討修正了。

時代力量指出，英國動物園必須遵守英國現代動物園運作標準，規範動物的適居環境、飲食、與其他動物的共居分離要求、公共安全與逃脫等，這些讓動物免於不當對待的規範指引，台灣通通沒有。

時代力量表示，動物園與農場到底有多少保育類動物，有沒有確實查核，以及如果發生緊急事件，動物園有沒有應變計畫與捕捉動物的能力，這些事情，台灣不能再原地踏步。

時代力量說，希望引起輿論重大關注的狒狒事件，能夠帶給其他生活在動物園內的動物夥伴，一個改變生存處境的契機，這也是生而為人的我們，唯一應該做的一件事。

狒狒 六福村

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