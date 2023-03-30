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是否下令六福村關園？ 陳吉仲：會與新竹縣府、教育部討論

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

六福村野生動物園昨晚認了，逃脫狒狒就是從他們園區逃脫的，農委會主委陳吉仲今天在立法院指出，不要把地方政府執行第一線所產生的問題推給農委會，農委會會全力要求各單位、以及地方的政府第一線執行機關，要依照法規具體執法。是否會令六福村關園？他說，會跟新竹縣府、教育部討論。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲進行「排灌溉渠道建設及改善，與農田水利非事業用不動產活化執行現況」專案報告。

陳吉仲說，這次六福村狒狒逃跑到外面所產生野保問題，對最後的結果覺得非常遺憾，這是個非常重要的野保教育事件，針對這事件，不管是動物園或有各地因為學術研究等名義，進口進來的野生動物的保育，都有造冊管理；中央負責督導，執行的部分就是地方政府。

陳吉仲表示，新竹縣政府都有要求六福村做照冊管理，台北市動物園也是由台北市政府這邊負責，整個造冊的部分，都要求各地方政府依照規定來辦理，比較重要的是，整個執法，沒有依照方法的部分，會依照相關的法令規定辦理，包括這次的脫逃六福村沒有主動申報，違反相關規定，會請新竹縣政府直接開罰；其他議題，檢調已經在調查。

至於獵人開槍是否經過同意？陳吉仲說，這是一個重點，會依照最後調查的結果，要求桃園市政府、新竹市政府，也要依據野保法規定辦理。

至於是否會下令六福村關閉？陳吉仲表示，主管機關在新竹縣府、在教育部，野保工作有相關分工，會會同教育部討論。

他說，事件發生，農委會是主管機關，但針對這次事件，外界認為農委會置之不理，陳吉仲說，這完全扭曲事實，農委會已經針對野保相關政策，包括這幾年野生動物保育，進口已禁止為原則，開放為例外，這幾年依照這樣規定，之前長頸鹿進口，開完專家會議，也認為不符合野保要求，直接禁止進口。

陳吉仲表示，不要把地方政府執行第一線所產生的問題，歸咎於農委會，農委會林務局會要求各單位及地方政府，第一線執行機關要依據野保法執法。

六福村突發聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，因該母狒狒身上雖無晶片，獸醫卻一眼就認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣。圖／林務局提供
六福村突發聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，因該母狒狒身上雖無晶片，獸醫卻一眼就認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣。圖／林務局提供

動物園 狒狒

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