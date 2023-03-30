六福村改口坦承狒狒來自園區 網友湧入粉絲頁怒批

桃園狒狒27日遭圍捕因受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有但昨天晚間坦承狒狒來自園區，憤怒網友湧入粉絲頁批評並質疑為何一開始不承認、釀狒狒枉死等；六福村今天上午將開記者會說明。

六福村昨天晚間發布聲明稿指出，因當時園區內狒狒區防護措施並無異常，才會認知無動物逃脫疑慮，但在獸醫在協助救治過程，發現狒狒結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，會徹查所有動物數量及防護設施，並對園區相關單位及主管進行徹查及懲處，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。六福村今天將在上午10時半開記者會說明。

六福村昨天發出聲明後，引來網友湧入六福村粉絲專頁留言抨擊指出，從聲明內容看不出六福村有反省和道歉誠意，懲處的是基層主管和員工而非下錯誤決策的高層，乃至整個處理狒狒方式，六福村心存僥倖的態度讓人無法信任。

網友批評，六福村滿口的謊言、滿滿的推託，想抵制但又擔心園區內動物生計，若一開始就有承認，可能狒狒不會被獵殺，而園方管理不周、對生命輕忽的態度，一篇深夜的道歉聲明就帶過嗎；最難過的是，生命就這樣枉死。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰臉書（Facebook）披露後23日起引起關注，對此六福村表示，因獲報有狒狒逃離並請求支援誘捕，園區同步盤查後確認無狒狒脫逃，基於友好立場及有誘捕動物經驗，派員到現場協助。

六福村在23日並啟動檢視設施，經新竹縣政府與林務局會勘狒狒展場，有地面電網等嚇阻設施，並設有高度超過4公尺圍牆，沒有發現可能逃逸的漏洞；當天六福村工作人員也清點園內狒狒數量，發現比原呈報數還多1隻。

狒狒27日遭圍捕，卻被獵人開槍打死，獵人指是六福村同意，當天六福村說，因有事情須釐清由桃園市政府農業局對外說明。

六福村28日正式否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明坦承狒狒為園區所有並致歉。