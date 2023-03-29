快訊

桃園狒狒之死登國際！BBC點名台灣1缺失 鄉民酸：讓世界看見台灣

父欠稅418萬遭管收「看新聞才知」…陳庭妮發聲明 曝近年相處狀況

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

桃園狒狒之死登國際！BBC點名台灣1缺失 鄉民酸：讓世界看見台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
狒狒脫逃多天在被圍捕時遭獵槍射殺，送醫搶救不治。圖／林務局提供
狒狒脫逃多天在被圍捕時遭獵槍射殺，送醫搶救不治。圖／林務局提供

桃園狒狒經歷18天逃亡，在圍捕過程遭獵人槍殺死亡，但究竟是哪個單位現場指示獵人開槍，至今仍是羅生門。國際媒體BBC也針對此事件做報導，指出狒狒命喪槍下，徹底突顯台灣動物園監管的缺失，報導一出引發討論，不少PTT鄉民直喊「丟臉！」、「讓世界看見台灣狒」。

東非狒狒在桃園逃亡18天，期間曾被民眾目擊在街上、公園「散步」，有時還會偷地瓜、拔菜，但牠奔跑速度太快，也很會利用大型設施躲藏，因此桃園市農業局出動約80名人力「抓狒」，歷經多日也一無所獲。

桃園狒狒在桃園逃竄18天，不少人曾目擊到牠的身影。圖／擷自臉書
桃園狒狒在桃園逃竄18天，不少人曾目擊到牠的身影。圖／擷自臉書

然而，狒狒27日在一戶民宅被圍捕成功，卻遭獵人開槍擊中左胸，失血過多死亡，引發全台譁然。究竟是誰指示獵人開槍，至今各單位說法不一，獵人透露是接到新竹縣農業處的一名技士電話委託，才帶獵槍到場協助，而當下有經過一位六福村人員授權才會開槍；不過此說法遭到一一反駁，新竹縣農業處否認，六福村則嚴正聲明沒下指示，會對獵人提出法律告訴。

國際媒體BBC也針對此事件報導，除了提到上述獵人的相關說法外，也指出狒狒死亡當下，有一名台灣官員搶著拍照，喊著要給女兒看「爸爸抓到了狒狒，沒騙人！」，引發民眾砲轟之事。

圍捕過程中，前桃園市府農業局專委盧紀燁在現場和已中槍的狒狒拍照「給女兒看」，引爆外界怒火。記者陳正興／攝影
圍捕過程中，前桃園市府農業局專委盧紀燁在現場和已中槍的狒狒拍照「給女兒看」，引爆外界怒火。記者陳正興／攝影

「這事凸顯了台灣動物園監管的缺失」，BBC引述時代力量立委邱顯智的說法，指出台灣動物園是由教育機關管理，而不是動物專家，在法律上被認為是「社會教育機構」。BBC指出，儘管狒狒有鋒利的牙齒、爪子，但根本不會理人類，只有在被刺激攻擊下，狒狒逼不得已才會反擊。

報導一出被轉發到PTT引發討論，許多鄉民狠酸留言，「獵人成功讓世界看見台灣」、「看好了世界，台灣只示範一次」、「被全球笑了」、「原本可以喜劇收場的，現在好了啊」。

動物園 狒狒

相關新聞

脫逃狒狒中槍亡…獵人指控六福村員工授權開槍 六福村喊告

六福村表示，自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業， 昨日農業局專門委員盧紀燁說，抓捕狒狒後發現狀態不好，...

桃園狒狒之死登國際！BBC點名台灣1缺失 鄉民酸：讓世界看見台灣

桃園狒狒經歷18天逃亡，在圍捕過程遭獵人槍殺死亡，但究竟是哪個單位現場指示獵人開槍，至今仍是羅生門。國際媒體BBC也針對此事件做報導，指出狒狒命喪槍下，徹底突顯台灣動物園監管的缺失，報導一出引發討論，...

東非狒狒奔逃圍捕議題熱 北市動物園分享防逃經驗

桃園東非狒狒奔逃超過半個月，動物如何圍捕成熱議。台北市立動物園發言人曹先紹今天指出，動物園過去確實有動物逃跑紀錄，透過慘...

東非狒狒命喪獵槍下 林務局：應檢視現場指揮過程

東非狒狒死於獵人槍下，為何圍捕變獵殺引發關注，農委會林務局長林華慶今天說，圍捕野生動物有可能備槍，帶槍未必會使用，應檢視...

追蹤狒狒親源困難重重 林務局：沒有放棄追源頭

桃園逃逸狒狒屍體今天由農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖，除了病理人員外，包括法醫，動物法醫領域專家共同參與，桃園地方...

桃園狒狒之死 綠再批市府「有功搶第一、有錯基層扛」

桃園狒狒之死引發譁然，桃園市議會民進黨團今天再批市府「有功搶第一、有錯基層扛」，事情過2天，農業局仍對事件發生過程大打迷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦