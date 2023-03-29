桃園狒狒之死登國際！BBC點名台灣1缺失 鄉民酸：讓世界看見台灣

桃園狒狒經歷18天逃亡，在圍捕過程遭獵人槍殺死亡，但究竟是哪個單位現場指示獵人開槍，至今仍是羅生門。國際媒體BBC也針對此事件做報導，指出狒狒命喪槍下，徹底突顯台灣動物園監管的缺失，報導一出引發討論，不少PTT鄉民直喊「丟臉！」、「讓世界看見台灣狒」。

東非狒狒在桃園逃亡18天，期間曾被民眾目擊在街上、公園「散步」，有時還會偷地瓜、拔菜，但牠奔跑速度太快，也很會利用大型設施躲藏，因此桃園市農業局出動約80名人力「抓狒」，歷經多日也一無所獲。

桃園狒狒在桃園逃竄18天，不少人曾目擊到牠的身影。圖／擷自臉書

然而，狒狒27日在一戶民宅被圍捕成功，卻遭獵人開槍擊中左胸，失血過多死亡，引發全台譁然。究竟是誰指示獵人開槍，至今各單位說法不一，獵人透露是接到新竹縣農業處的一名技士電話委託，才帶獵槍到場協助，而當下有經過一位六福村人員授權才會開槍；不過此說法遭到一一反駁，新竹縣農業處否認，六福村則嚴正聲明沒下指示，會對獵人提出法律告訴。

國際媒體BBC也針對此事件報導，除了提到上述獵人的相關說法外，也指出狒狒死亡當下，有一名台灣官員搶著拍照，喊著要給女兒看「爸爸抓到了狒狒，沒騙人！」，引發民眾砲轟之事。

圍捕過程中，前桃園市府農業局專委盧紀燁在現場和已中槍的狒狒拍照「給女兒看」，引爆外界怒火。記者陳正興／攝影

「這事凸顯了台灣動物園監管的缺失」，BBC引述時代力量立委邱顯智的說法，指出台灣動物園是由教育機關管理，而不是動物專家，在法律上被認為是「社會教育機構」。BBC指出，儘管狒狒有鋒利的牙齒、爪子，但根本不會理人類，只有在被刺激攻擊下，狒狒逼不得已才會反擊。

報導一出被轉發到PTT引發討論，許多鄉民狠酸留言，「獵人成功讓世界看見台灣」、「看好了世界，台灣只示範一次」、「被全球笑了」、「原本可以喜劇收場的，現在好了啊」。