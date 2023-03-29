動物脫逃預防演練勝於圍捕 北市動物園分享經驗

一隻狒狒在圍捕過程中命喪獵槍下，台北市立動物園今天回顧過黑猩猩等多次動物脫逃經驗，圍捕時採用麻醉劑、吹箭等，也曾發生遊客闖入獅子欄舍而請警方持槍待命，提醒各單位預防勝於圍捕。

在桃園市出沒多日的狒狒27日落網，卻因槍傷死亡，引發各界關注。台北市立動物園發言人曹先紹今天接受媒體聯訪，分享動物園過往動物脫逃經驗、圍捕機制及演練方法。

曹先紹強調，動物園參與非常多瀕危物種的保育計畫，提供牠們在原生棲息無法存續時的庇護所，但即便再注重動物福祉、再精細地設計活動場，都不可能提供與野外相同的環境，而動物也無可避免地會渴望出門走走。

他說，在這樣的前提下，動物園訂定「動物逸出預防措施及處理計畫」，原則就是「預防勝於圍捕」，在照養空間上依動物習性設計2到3條防線，並落實動物收放標準作業程序（SOP），同時增設門閂及門鎖防呆機制。

但百密仍有一疏，曹先紹舉例，非洲動物區黑猩猩活動場外種著許多大樹，2017年時，有棵樹的枝條就長進了活動場，黑猩猩「莎莉」因此爬了出來，所有人立刻全副武裝趕到現場、拉起圍捕圈，幸好「莎莉」看到平常照養牠的保育員後就自己乖乖回家。

曹先紹表示，因為兼顧動物福祉而設計了開闊的環境，所以得面對動物從人類盲點突破的風險，所以動物園預防之餘也會每年舉行至少2次的防逃演練，並不定期加碼無預警演練。

他說明，當保育員發現動物短少，就會立刻通報、發出警訊，讓所有人員知道脫逃的物種及位置，依此攜帶適合的工具，包含麻醉劑、吹箭、帆布、齊眉棍、擋板、手抄網、運輸籠等，再前往指定地點形成包圍圈，並由區（館）長或主管擔任總指揮。

等脫逃的動物進入圍捕位置後，曹先紹說，若需要先麻醉，會由獸醫師依照動物體重備好適當劑量，透過吹箭來實施化學保定，順利麻醉動物後立刻檢查呼吸、口腔有無異物等再帶回，歷次經驗都沒有用獵人或獵槍。

曹先紹表示，因為金剛猩猩、紅毛猩猩、黑猩猩都曾跑出來過，所以大多應變計畫是針對大型靈長類來撰寫劇本，也有針對小型食肉目、2種動物一起脫逃的複合式劇本等。

他指出，動物園曾經在2020年有小食蟻獸「小紅」帶著寶寶脫逃，2005年在非洲動物區有一開幕就跳出圍牆的查普曼斑馬，2004年有遊客闖入公獅子欄舍等，當時為預防萬一有請警方持槍待命，幸未派上用場，動物園在這些經驗上研擬出各項防逃措施，希望讓各界借鏡、未雨綢繆。