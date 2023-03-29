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狒狒被射殺真相待解謎 他揪案發現場「1關鍵問題」：根本官場照妖鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
「狒狒之死」鬧得全台沸沸揚揚。本報資料照
「狒狒之死」鬧得全台沸沸揚揚。本報資料照

東非狒狒於27日在楊梅富岡的一處民宅內被捕獲，結束長達18天、40公里大逃亡。由於狒狒遭到獵槍擊中流血過多死亡，事後一名林姓獵人也坦言他是聽命開槍，甚至發聲明強調自己加入圍捕「桃園市農業局完全知情」。有網友推論事發當下可能出現的實際狀況，更分析整起事件的核心關鍵在於「到底有沒有一個指揮官在現場指揮？」。

原PO在PTT以「狒狒被射殺的真相有沒有可能是這樣？」為題，好奇推論說林姓獵人開槍的當下，是否有指揮官在現場指揮？這些問題包含現場會準備多少武器、該怎麼圍捕狒狒、武器要怎麼使用以及事後的急救部署，「都應該有一個指揮官來決定」。

原PO接著說，狒狒落網後，照理說應該要有一個指揮官第一時間站出來，向媒體和社會大眾說明整起事件經過，「但目前看來就沒有，感覺就是一堆人亂七八糟各自為政」。

對於原PO的分析觀點，眾人紛紛回應說「你問對問題了，所以不會有答案」、「整件事很瞎的地方是，你可以讓拿獵槍的人出來湊熱鬧？」、「覺得根本沒有現場指揮官，每個單位都各自派人去，完全沒人帶隊，今天狒狒被打死根本就是官場照妖鏡」。

然而也有人不太認同，表示「鄉下地方那麼大，你以為能夠看到全部人？如果能夠圍得住早就抓住狒狒了，都有無關的阿嬤能夠先發現了，表示現場根本自由進出，整個富岡那麼大你以為能夠全面淨空嗎？」、「公務員辦事能省則省能躲則躲，哪會溝通」。

動物園 狒狒 桃園

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