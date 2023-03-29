狒狒之死4大疑點 誰在說謊？

桃園狒狒之死，開槍的林姓獵人昨依違反野生動物保育法函送後，他發千字聲明喊冤，指前天加入圍捕的過程「桃園農業局完全知情」，現場人員在狒狒逃入民宅前，開三發麻醉槍激怒狒狒，他見情況危急才依六福村獸醫指令開獵槍。但農業局和六福村都否認，到底誰說謊仍待調查。

「他們知道我是獵人」

林姓獵人說，前天一早接到竹縣府農業處聯繫，表示因狒狒離竹縣很近，「希望我能協助圍捕」，圍捕現場在桃園富岡，他剛好在新竹湖口，離現場很近就趕往，現場有桃園市農業局人員、六福村獸醫等，都穿著便服，不知誰是誰，他告知「獵槍一開下去可能就沒辦法了」，「他們知道我是獵人」。

林說，參與富岡圍捕和桃園農業局一起行動三至四小時，農業局完全知情，當天下午眾人將狒狒包圍趕進民宅。過程中，現場人員開三發麻醉槍都沒射中，卻已激怒狒狒，開始出現攻擊行為，情況緊急。

桃市：案發才知有獵人

桃園農業局長陳冠義表示，農業局並未委請獵人協助搜捕，也沒授權獵人開槍，相關疑點市府已請警方調查偵辦。動保處長王得吉說，起初市府人員並不知獵人拿真槍實彈，等到狒狒送上車前，才發現網子麻繩上有血，立刻請六福村人員帶回檢查治療。

農業局說，現場指揮官為王得吉，儘管搜捕範圍大，成員分散，但從未邀林男參與；林務局曾向市府推薦林男協助，但內部評估後未採納，也沒聯絡，是案發後才得知現場有獵人。

但獵人表示，事後桃園市政府人員打電話通知他前往富岡派出所製作筆錄。

六福村否認下令開槍

林表示，他在民宅內開槍燈確定狒狒位置，狒狒突然吼叫，跳上屋頂，準備往上爬要鑽洞出去，身旁自稱是農業局的人員跟他說「你就開槍啦」，直到前往警局製作筆錄，他才得知下令開槍的人其實是六福村獸醫。

對於狒狒死亡，林說，深感遺憾，實因收到指令，且現場人員眾多，狒狒受圍捕性情凶猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

不過，六福村發出聲明，員工是現場聽到槍聲後，才進入狒狒躲藏區域，並未下令開槍；對於獵人說法，「與事實不符者將蒐證，並保留法律追訴權」。

竹縣：沒討論用獵槍