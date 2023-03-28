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擺拍狒狒屍體引眾怒 桃園市府專委盧紀燁吐露請辭心聲
東非狒狒逃亡18天，最後遭獵人槍擊身亡，桃園市政府資科局專委盧紀燁因擺拍引發眾怒，據了解，盧紀燁下午已向市長張善政請辭獲准，並在請辭時不斷表示歉意，並表示會暫且休息。
據了解，盧紀燁在事件發生後立即神隱，致電多通也無法接通，僅知下午現身楊梅警局作證，不願意多談狒狒相關的事情。
據市府人士轉述，盧紀燁並不戀棧自己的職位，請辭的時候也不斷向市府團隊致歉，自己也感到很惋惜，沒有辦法發揮自己智慧農業的專長。
市府農業局晚間表示，盧紀燁為資科局支援農業局智慧農業及推動農業科技化的人員。此次行動中，協助操作無人機及高解析度熱成像儀。
市府指出，此次盧紀燁因思慮不周做出不當行為，引發社會大眾質疑，已於下午請辭獲准。而農業局長陳冠義也因督導不周，向市長自請處分。
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