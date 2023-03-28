竹桃溝通有礙？東非狒狒遭槍殺 侯友宜這樣說

東非狒狒在桃園大逃亡，昨天落網時卻遭獵槍射擊死亡，但究竟是誰授意獵人開槍卻成了羅生門，這件事引發高度關注，也讓縣市之間在這部分的溝通恐成問題。新北市長侯友宜稍早也對此事表達看法，他說，「一切尊重司法調查，才知道過程是如何。」

狒狒之死引發民眾砲轟，桃園市農業局人員昨和受傷狒狒擺拍更引起圍剿，桃園市長張善政稍早在臉書發文，表示市府市府責無旁貸，至於現場為何擊發獵槍？持槍者是否為其他單位或縣市委託的獵人？這些警方都在調查中，市政府會全力配合。

獵人落網時自稱是新竹縣政府授意，但目前縣市互踢皮球，成了羅生門。只是，北台灣「北北基桃合作交流平台」今年剛成立，縣市之間希望交流無礙。

侯友宜今出席市政行程時，被問到是否會加強縣市之間的溝通，他說，其實這個案件過程中，目前還在司法調查，一切尊重司法調查，才知道過程是如何。