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狒狒之死 行政失靈釀悲劇

聯合報／ 記者林銘翰胡瑞玲趙宥寧／台北報導
圍捕過程中狒狒遭麻醉槍射中倒地後，檢查發現牠身上另遭獵槍射傷，緊急送醫救治後仍不治。記者陳正興／攝影
圍捕過程中狒狒遭麻醉槍射中倒地後，檢查發現牠身上另遭獵槍射傷，緊急送醫救治後仍不治。記者陳正興／攝影

流浪多日的狒狒昨天遭捕獲卻傷重不治，台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳認為此事是非法狩獵、非法飼養野生動物及民眾過度好奇心導致，「從一個趣味新聞變成悲劇」；時代力量立委邱顯智說，狒狒之死不是鬧劇，而是台灣行政失靈下的悲劇，因為動物在台灣是人人都要管、人人卻都管不到的狀態。

何宗勳說，台灣非法使用獵槍非常普遍，也常有野生動物遭獵殺，狒狒若未被騷擾並不具危險性，但在里長發文後變成「非抓到不可」，民眾也整天好奇狒狒去向，最終導致悲劇，也凸顯動保教育不足。

邱顯智在臉書發文指出，狒狒逃跑十多天還是無法釐清從哪跑出來，不知道誰該負責。在台灣，動物園不歸動物專家管，因為動物園法律定位是「社會教育機構」，是教育部管，還有很多動物園登記為觀光遊樂業，歸交通部觀光局管，但教育部跟觀光局根本沒管，真正具有動物專業的農委會與地方政府農業、動保機關只管動物展演行為。

邱顯智指出，許多先進國家都訂定「動物園法」，有專責機關管理動物園，掌握每隻動物狀況，包括繁殖情形，避免動物產生近親繁殖問題，更要阻止動物透過任何管道流入地下市場。台灣十幾年前曾有「動物園法」的討論，但短短時間內就無疾而終，「如果我們平常就有充分管理和遇到危急狀況訓練，會不會結果就不一樣？」

「野生動物走私、非法買賣問題更是另一個黑洞。」邱顯智說，二○二一年海關查獲一五四隻品種貓走私進口，最後被農委會依法安樂死，當時農委會主委陳吉仲說要與法務部研商加嚴「懲治走私條例」，但還是無疾而終。上月動保團體與媒體揭露台灣存在許多非法鳥場，提供珍貴野鳥供人付費拍攝，這些野鳥到底是從哪裡來，林務局到現在都無法掌握，這些都是非法動物市場黑洞的冰山一角。

動物園 狒狒

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