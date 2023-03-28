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新聞眼／誘捕狒狒變獵捕 出了什麼亂子

聯合報／ 本報記者賈寶楠
狒狒中槍落網後先展示和拍照，如此舉動恐缺乏野生動物救傷和檢傷觀念，也錯失急救良機。記者陳正興／攝影
狒狒中槍落網後先展示和拍照，如此舉動恐缺乏野生動物救傷和檢傷觀念，也錯失急救良機。記者陳正興／攝影

桃園「狒狒出逃記」昨晚以悲劇收場，令人唏噓也生氣，「誰殺了狒狒」全民關注，誰授權林姓獵人開槍更要釐清，相關單位和人員昨晚截稿前都不承認，唯一可確定的是，圍捕現場人員都缺乏動保教育素養才讓狒狒枉死。

首先，野生動物保育法規定，獵捕野生保育類動物須經主管機關核可，此案依屬地主義由桃園市府管轄，林姓獵人卻說受竹縣農業處委託，怕狒狒誤傷民眾才情急開槍，但遭農業處否認，雙方各說各話。另據桃園市農業局說法，林又指證是身旁六福村人員要他開槍，也遭否認，雙方還在派出所爭執。到底現場誰授權林姓獵人可越界獵殺狒狒？或相關人員另有隱瞞？仍待釐清。

從逃亡過程看來，狒狒並沒有攻擊人，林姓獵人為何判斷牠有傷人可能？況且，桃園市農業局早定調「誘捕」而非獵捕，昨早發現距縣市交界僅七百公尺時也通報竹縣農業處，顯然溝通過程和雙方認知也有差距。

另外，桃園農業局人員到場後已發現狒狒在雞舍中開始掙扎、不太能動，才順利張網捕捉，卻以為林姓獵人開的是麻醉槍，未即時檢查傷勢，反而先展示和拍照，直到抬上車才發現狒狒流血，如此舉動恐缺乏野生動物救傷和檢傷觀念，也錯失急救良機。

狒狒逃跑後展現熟悉人類建物的習性，動物專家研判牠很可能有人飼養，且新聞曝光數日，飼主若是一般民眾，早該出面指認，鄰居也不可能默不作聲，狒狒究竟從何處逃跑，相關單位也應追查。

狒狒唯一的錯，可能只有偷吃農家一點蔬果，卻無端慘死獵槍下，難怪引起網友群情激憤；狒狒之死，昨天參與圍捕的人員都須交代清楚，懲凶之外，相關單位更應記取血的教訓。

動物園 狒狒 六福村

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