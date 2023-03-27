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認開槍！ 獵人稱接獲竹縣農業處派遣：「詢問經同意」才射死狒狒

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接獲派遣獵人承認打死狒狒 他表示：現場有詢問經同意才開槍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
林姓獵人表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。記者曾增勳／攝影
林姓獵人表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。記者曾增勳／攝影

東非狒狒今在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已經死亡，經查是遭到獵槍打中，因桃園市農業局參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局報警釐清相關狀況；據了解，新竹縣政府農業處打電話給合法的林姓獵人，今天現場只有林攜帶獵槍，槍就是他開的，林表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。

據了解，警方正在瞭解林姓獵人是否有獲得合法授權開槍，如果沒有授權，將依違反野生動物保育法函送法辦。

桃園市農業局指出，由於狒狒逃亡路線逼近新竹僅700公尺，一早便與新竹做橫向溝通，通知狒狒可能會進入新竹，得知狒狒遭獵槍射死後，林務局新竹管理處致電表示有針對外來物種的防治廠商配有獵槍，過去不曾參與過圍捕計畫，也未告知桃市府，但是不是他們開的槍還要再查。

目前臨時自行攜帶槍械現場參加的林姓男子，以及桃園市農業局及動保處6人、林務局新竹管理處1人正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中，林表示接到新竹縣政府農業處的圍捕指派才會出動，他是合法獵人，也有合法的列管獵槍，當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍。

至於狒狒的大體目前先冰存於動保處，左胸處有傷口，疑似為致命傷。

林姓獵人表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。記者陳正興／攝影
林姓獵人表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。記者陳正興／攝影
林務局新竹管理處人員正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中。記者曾增勳／攝影
林務局新竹管理處人員正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中。記者曾增勳／攝影
目前承認開槍的林姓男子正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中。記者曾增勳／攝影
目前承認開槍的林姓男子正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中。記者曾增勳／攝影

動物園 狒狒

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