接獲派遣獵人承認打死狒狒 他表示：現場有詢問經同意才開槍

東非狒狒今在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已經死亡，經查是遭到獵槍打中，因桃園市農業局參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局報警釐清相關狀況；據了解，新竹縣政府農業處打電話給合法的林姓獵人，今天現場只有林攜帶獵槍，槍就是他開的，林表示他當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，而且他有詢問能否開槍，經同意後才開槍。

據了解，警方正在瞭解林姓獵人是否有獲得合法授權開槍，如果沒有授權，將依違反野生動物保育法函送法辦。

桃園市農業局指出，由於狒狒逃亡路線逼近新竹僅700公尺，一早便與新竹做橫向溝通，通知狒狒可能會進入新竹，得知狒狒遭獵槍射死後，林務局新竹管理處致電表示有針對外來物種的防治廠商配有獵槍，過去不曾參與過圍捕計畫，也未告知桃市府，但是不是他們開的槍還要再查。

目前臨時自行攜帶槍械現場參加的林姓男子，以及桃園市農業局及動保處6人、林務局新竹管理處1人正在桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談中，林表示接到新竹縣政府農業處的圍捕指派才會出動，他是合法獵人，也有合法的列管獵槍，當下擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍。