結束奔逃…東非狒狒「遭獵槍射殺」 網全炸鍋：到底要掩藏什麼

東非狒狒逃脫18天後，今（27）日下午終於捕獲，但卻傳出狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已經死亡，經查是遭到獵槍擊中。消息曝光後，引起大批網友撻伐，憤怒直呼「萬惡的人類」、「可惡，到底誰開獵槍」。

桃園市農業局下午表示，圍捕過程中狒狒遭麻醉槍射中倒地後，檢查發現牠身上另遭獵槍射傷，因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況。

消息一出，引起PTT網友炸鍋討論，紛紛哀悼留言「人類太可惡」、「萬惡的人類」、「到底要掩藏什麼」、「故意獵殺的吧」、「莫名其妙，開獵槍是想掩飾什麼陰謀」、「可惡，到底誰開獵槍，好好的狒狒回不了家，人類害了牠」、「沒必要殺牠，真是可悲的手法」、「難過想哭」。