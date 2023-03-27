桃園狒狒死亡爭議 負傷及圍捕人馬疑點待釐清

近日有狒狒出沒桃園市，桃園市政府農業局今天捕獲，但狒狒傷重死亡。對於狒狒是否被獵槍所傷、現場出現的另「一組人馬」，農業局截至晚間7時仍未說明，不少問題仍待釐清。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，經地方里長、桃園市政府農業局接力追捕，今天下午捕獲擬送往六福村野生動物園時傷重死亡。據桃市府指出，獲報到場時狒狒已受傷，經查疑遭獵槍打中，但參與圍捕人員僅配置麻醉槍。

對於狒狒救治無效死亡，桃園市政府農業局專門委員盧紀燁傍晚表示，農業局下午前往狒狒出現場所，抵達現場時，已有一組人馬在裡面，狒狒倒臥在牆角，由於狒狒的狀況不太好，所以徵詢比較有經驗的六福村獸醫，送去六福村動物園。對於先抵達現場的「一組人馬」，農業局並沒有進一步說明。

盧紀燁說，當時狒狒身上有血，農業局希望趕快讓狒狒獲得治療，所以送到最近的動物園救治，但很遺憾，狒狒在送到六福村的途中已經死亡。

至於狒狒死亡原因，盧紀燁表示，後續會釐清，現場所有攜帶槍枝的人員，包括麻醉槍人員，會一併到警察局說明。

記者也向六福村提問，圍捕過程中，六福村人員與委外人員是否有攜帶獵槍，六福村說，現在統一由桃園市政府農業局對外說明，後續還有一些事情需要釐清。