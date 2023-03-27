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影／直擊阿嬤抓狒立大功！機智阿嬤：非常緊張但記得專家說不要對到眼
桃園狒狒奔逃至今楊梅地區，市府農業局抓狒戰情室人員今天下午持續在台鐵富岡機廠基地外圍，將狒狒「逮捕歸案」，本報攝影記者在現場，拍下整個捕捉的畫面，更意外的是，原來抓狒狒的有功人員竟然是桃園阿嬤，阿嬤坦言「看到狒狒非常緊張，還記得專家說不要對到眼，只好立刻把牠關在房內」。
桃園的追捕人員在下午兩點多時，躲在富岡車廠附近，等待桃園農業局人員的會合，現場欲開緊急對應會議，要選擇在經過的地方來施放香蕉誘餌，未料，同仁突然回報，這隻狒狒今天下午行跡快速移動，又往跑回楊梅區富岡中正路一家民宅，被阿婆關在房子內。
兩位阿嬤表示，看到狒狒時從旁邊跳下來，非常的緊張，關注狒狒的狀況，一發現狒狒跳到房內之後，隨即把房門關起來，就怕狒狒突然跑掉，當下非常的害怕，隨後緊急通報捕捉人員。
捕捉人員看到狒狒時，隨即上麻醉劑，後方還有人員守候，以免狒狒因為麻醉劑還未發揮效用，農業局人員打出一槍麻醉槍後，趁狒狒無力，再利用網子一舉抓捕到案，一旁的桃園民眾鬆了一口氣「終於抓到了。」結束了這隻狒狒奔逃行動。
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