影／直擊阿嬤抓狒立大功！機智阿嬤：非常緊張但記得專家說不要對到眼

桃園狒狒奔逃至今楊梅地區，市府農業局抓狒戰情室人員今天下午持續在台鐵富岡機廠基地外圍，將狒狒「逮捕歸案」，本報攝影記者在現場，拍下整個捕捉的畫面，更意外的是，原來抓狒狒的有功人員竟然是桃園阿嬤，阿嬤坦言「看到狒狒非常緊張，還記得專家說不要對到眼，只好立刻把牠關在房內」。

桃園的追捕人員在下午兩點多時，躲在富岡車廠附近，等待桃園農業局人員的會合，現場欲開緊急對應會議，要選擇在經過的地方來施放香蕉誘餌，未料，同仁突然回報，這隻狒狒今天下午行跡快速移動，又往跑回楊梅區富岡中正路一家民宅，被阿婆關在房子內。

兩位阿嬤表示，看到狒狒時從旁邊跳下來，非常的緊張，關注狒狒的狀況，一發現狒狒跳到房內之後，隨即把房門關起來，就怕狒狒突然跑掉，當下非常的害怕，隨後緊急通報捕捉人員。