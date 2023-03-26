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太狒解！桃園追捕狒狒入夜暫停 「抓狒戰情室」考慮改變捕捉方式

中央社／ 桃園26日電
桃園市農業局持續搜捕狒狒，使用熱顯像空拍儀定位。圖／農業局提供
桃園市農業局持續搜捕狒狒，使用熱顯像空拍儀定位。圖／農業局提供

桃園市狒狒出沒，市政府農業局今天仍未發現狒狒蹤影，晚間雖暫停追捕作業，但已在定點設置食物陷阱，「桃園市抓狒戰情室」正在研究，計劃依照狒狒的習性改變捕捉方式。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，由於狒狒身手矯健，雖然陸續有民眾目擊，但到26日晚間仍未搜捕成功。

農業局晚間表示，今天延續追捕行動，並加派2組人馬在昨天追捕現場附近進行搜尋，陸續也接獲許多民眾通報目擊狒狒行蹤，甚至有菜園的菜疑似被狒狒啃咬丟棄，現場並留有疑似腳印，但經過一整天，出動20多人追捕，但到了晚間仍是一無所獲。

農業局指出，農業局今天以楊梅、新屋為中心往外擴散搜尋，除了繼續出動空拍機搜尋，並針對楊梅富岡地區的廢棄空屋，會同里長一個房間一個房間搜索，但仍不見狒狒蹤影，入夜後只好暫停搜捕，不過已在部分地點設置香蕉等狒狒喜愛的食物當釣餌，明天一早再前往陷阱處查看。

農業局也坦承「狒狒真的不好抓」，狒狒跟猴子習性不同，不同於猴子會爬樹，行動較好預判，狒狒多在地面行動，就像人一樣會躲藏，甚至偵測敵情，還會躲在廢棄空屋甚至是壕溝裡難以搜尋，「桃園市抓狒戰情室」正在研究，不排除這兩天會改變捕捉方式，早日將狒狒帶回保護。

桃園市狒狒出沒，追捕行動持續展開。農業局表示，26日以楊梅、新屋為中心往外擴散搜尋，除繼續出動空拍機搜尋，並針對楊梅富岡地區的廢棄空屋，會同里長一個房間、一個房間搜索，但仍不見狒狒蹤影，入夜後只好先暫停搜捕。圖／桃園市農業局提供
桃園市狒狒出沒，追捕行動持續展開。農業局表示，26日以楊梅、新屋為中心往外擴散搜尋，除繼續出動空拍機搜尋，並針對楊梅富岡地區的廢棄空屋，會同里長一個房間、一個房間搜索，但仍不見狒狒蹤影，入夜後只好先暫停搜捕。圖／桃園市農業局提供

動物園 狒狒

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