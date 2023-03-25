六福村忙清點狒狒！累喊「抽薪止狒」劍湖山回應嘲諷 小編3字神反擊

桃園狒狒逃走仍未抓獲，六福村雖然已經自清非園內逃脫，但卻因與列管數據有落差，被要求一周內再次清點並回報，讓園內的工作人員忙不可交，六福村粉專發文後又遭劍湖山狂酸「不是你們家跑出來我就放心了」，結果小編3字回嗆，讓網友笑翻。

狒狒一開始被傳出是六福村園區逃走的，因此六福村也成為眾人焦點，園方不斷清點園內狒狒數量，甚至點出比原本數量還要多1隻，與列管數據有落差，新竹縣府發文要求一周內再次清點並回報，讓工作忙得不可開交。

六福村粉專也發文，表示最近因為狒狒的關係業務繁重，目前只想「抽薪止狒」，停止一切跟狒狒有關的事，「令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧，實在是勞神狒心的一天」。

對此除了許多網友留言外，劍湖山的小編也挖苦「不是你們家的跑出來我就放心了」，同時也有網友好奇問劍湖山小編，「你們家如果跑出來的會是啥」，結果六福村的小編則回擊「放山雞」，簡短的3個字也讓網友笑翻，直呼「有夠嗆」。

據了解，以人工方式清點狒狒數量已造成六福村動物園員工全出動，不僅員工疲於奔命，且又面臨展區狒狒到處亂跑，有些更躲藏在遮蔽處或水管內，因此人工清點方式效率不高，六福村表示確定這周末不會清點，最快下周再次第三次清點。