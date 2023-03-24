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六福村借空拍機試盤點狒狒數量 風大墜機

中央社／ 新竹縣24日電
六福村出動空拍機盤點狒狒卻意外發生墜機。記者巫鴻瑋／翻攝
六福村出動空拍機盤點狒狒卻意外發生墜機。記者巫鴻瑋／翻攝

狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，竹縣府要求六福村精算飼養的狒狒數量，六福村表示，會配合縣政府要求以計算符合數量驗證，而今天借用空拍機試飛嘗試盤點因風大墜機。

狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，新竹縣政府今天稍早提供新聞稿指出，民眾關心六福村動物園飼養的狒狒數量增減落差，昨天已派員至現場查核，初步判定飼養場域無明顯可逃逸的漏洞。

縣府指出，但因狒狒群體飼養於大型開放展場，現場鑑定種類及數量上有難度，因此請園方盡速以科學、可執行的方式，以精確計算數量，並於一週內將清點結果回報。

對此六福村今天向中央社記者指出，目前還未收到縣府公文，不確定公文內容有無指定方式來進行盤點數量，不過為求慎重今天以空拍機試飛，看看是否能進行數量計算。

六福村表示，不過因園內並無有空拍機相關設備，因此今天向員工借用一台空拍機試飛，但才剛起飛疑因風力太大墜落失敗。

至於要如何進行數量盤點，六福村表示，會等收到縣政府的公文後，再徵得縣府許可，會全力配合縣政府要求方式來進行計算數量，以符合驗證。

六福村提供新聞資料指出，園內靈長類共有15大類，現有327隻，其中，狒狒有2種，東非狒狒與阿拉伯狒狒，去年向政府相關單位呈報的數量各是155隻和8隻，截至昨天實際清點確認，東非狒狒共有156隻，阿拉伯狒狒有8隻。

動物園 狒狒

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