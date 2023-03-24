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狒狒疑逃至桃園新屋 動保人員撲空夜間持續搜索

中央社／ 桃園24日電

近日有狒狒出沒桃園市，陸續有民眾在新屋區目擊狒狒身影。桃園市動物保護處今天說，獲報後趕往現場搜捕，但都沒發現狒狒，目前在新屋楊梅交界的高鐵鐵軌附近以空拍機搜索中。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，現由桃園市政府農業局追捕中。今天上午有民眾在台66線新屋交流道橋下遇見狒狒從草叢竄出、穿越馬路，下午也有人在新屋埔頂國小附近看見狒狒。

桃市府動物保護處長王得吉傍晚向中央社表示，上午10時許接獲民眾通報，在台66線新屋交流道附近看見狒狒，下午近2時也有民眾通報在新屋埔頂國小附近看見狒狒，但搜捕人員兩次到場都沒有找到狒狒。

王得吉說，由於狒狒移動速度很快，民眾當下也來不及拍照，目前評估已經往高鐵桃園站附近逃竄，搜捕人員依據線索，在新屋、楊梅交界的高鐵鐵軌附近，以空拍機進行搜索中；今天出動約15名人力搜捕狒狒，截至目前尚未發現狒狒蹤影，晚間會持續利用熱成像儀空拍機搜捕。

動物園 狒狒

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