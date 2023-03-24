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竹縣府視察狒狒飼養狀況 要求六福村一週內完成清點

中央社／ 記者郭宣彣新竹縣24日電

狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，竹縣府今天表示，昨天實地了解飼養狀況，沒有發現可能逃逸的漏洞，但仍要求園方精算飼養的狒狒數量，於一週內完成清點並回報。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，目前在桃園市平鎮區遊蕩的狒狒具有一定攻擊性，新竹縣政府與桃園市政府建立聯絡平台與管道，希望協助盡速捉到遊蕩的狒狒，並鑑定其種類及釐清案情。

狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，對此縣府說，民眾關心六福村動物園飼養的狒狒數量增減落差，昨天已派員至現場查核，初步判定飼養場域無明顯可逃逸的漏洞。

縣府指出，但因狒狒群體飼養於大型開放展場，現場鑑定種類及數量上有難度，因此請園方盡速以科學、可執行的方式，以精確計算數量，並於一週內將清點結果回報。

縣府表示，民眾若有發現狒狒時，切勿靠近、餵食和驚擾，避免狒狒因受驚擾產生攻擊行為，並盡速通知有關單位派專業人員前往捉捕。

六福村昨天向中央社記者表示，園內靈長類共有15大類，現有327隻，其中，狒狒有2種，東非狒狒與阿拉伯狒狒，去年向政府相關單位呈報的數量各是155隻和8隻，截至昨天實際清點確認，東非狒狒共有156隻，阿拉伯狒狒有8隻。

動物園 狒狒

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