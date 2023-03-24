桃園市「抓狒戰情室」成立 最新出沒點在這

兇猛狒狒橫行桃園平鎮、新屋等地區街頭，桃園市政府目前成立橫向聯繫的賴群組「桃園市抓狒戰情室」，其中包含警察、消防、民政、農業、新聞及動保等局處窗口，由農業局長陳冠義擔任指揮官坐鎮，實施逐步縮小的口袋圍捕行動據最新消息指出，狒狒下午1時許最後出沒的新屋埔頂路附近。

狒狒今天上午最後現身地點在新屋交流道附近，經地面搜索未果，農業局中午委請民間業者出動熱感應空拍機，以最後出沒地點為中心，向外擴張畫出5000公頃搜索範圍，一面從中心出發，一面從外圍縮小，執行口袋圍捕策略，並有捉捕、後勤等5組人員在新屋可能出現熱點待命及搜索。

另一方面，警方也派員幫忙過濾天羅地網監視器，查看是否有疑似狒狒的身影，而新屋地區也有鄰里長、社區巡守隊自發性巡邏，如有發現，將透過民政局通報戰情室。