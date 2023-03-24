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又出現了！桃園狒狒今上午現蹤新屋 動保處到場未發現持續搜捕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
狒狒出沒桃園，昨農業局會同動保處夜間搜索未果，今有民眾通報於新屋區中山東路上出現，動保處到場未發現，持續搜索。（非今上午現蹤照）圖／翻攝自臉書我是中壢人
狒狒出沒桃園，昨農業局會同動保處夜間搜索未果，今有民眾通報於新屋區中山東路上出現，動保處到場未發現，持續搜索。（非今上午現蹤照）圖／翻攝自臉書我是中壢人

出逃的狒狒在桃園大街遊蕩近半個月，狒狒昨仍持續在平鎮、新屋等地區逃竄，桃園市農業局昨晚也利用夜間使用智慧科技夜間熱成像儀器搜捕。今上午農業局接獲民眾通報，上午10時30分許於新屋中山東路37號附近發現狒狒，不過相關人員到場並未發現，目前仍持續在附近搜索。

狒狒於3月10日第1次被民眾目擊，10多天過去，狒狒於平鎮、楊梅及新屋等區域逃竄，期間也有目擊民眾，不過狒狒逃竄速度快，農業局昨會同動物保護處，根據狒狒出沒過地點及牠的習性評估可能逃竄位置，昨晚利用夜間熱成像儀，於新屋、平鎮等地搜索，不過都未見狒狒現蹤。

今上午農業局接獲民眾通報，於新屋區中山東路37號附近有看到狒狒，相關人員立即前往並在附近搜索，不過未見狒狒蹤跡，目前正持續搜索。

農業局表示，今日仍派員於岀沒地點持續搜查，除啟動區里系統、並結合消防、警政監視系統，另請各區田間調查員針對農作物成熟區，全面搜捕，並與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，並依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

動物園 狒狒

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