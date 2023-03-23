脫逃狒狒經照片判定不是東非狒狒 林務局：要捉到後才可鑑定

桃園狒狒脫逃逛大街，網友直喊是「樂天逃猿」，農委會林務局表示，經專家由照片鑑定，判斷這並非東非狒狒，是「豚尾狒狒」，但實際到底是哪一款，要等抓到後才可判定。

林務局表示，有關狒狒現蹤於桃園，經屏科大蘇秀慧老師依照片判定為豚尾狒狒，實際是何物種，要等抓到後再由專家鑑定。

林務局表示，經查該物種台灣目前未有登記紀錄，私自飼養者，可依野保法第51條規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，一般情況下動物不會主動攻擊人，若遇到務必先鎮靜，不要驚慌，不要嘗試拿物品攻擊，靜靜面對動物，然後緩步慢慢後退。