聽新聞
test
0:00 / 0:00
脫逃狒狒經照片判定不是東非狒狒 林務局：要捉到後才可鑑定
桃園狒狒脫逃逛大街，網友直喊是「樂天逃猿」，農委會林務局表示，經專家由照片鑑定，判斷這並非東非狒狒，是「豚尾狒狒」，但實際到底是哪一款，要等抓到後才可判定。
林務局表示，有關狒狒現蹤於桃園，經屏科大蘇秀慧老師依照片判定為豚尾狒狒，實際是何物種，要等抓到後再由專家鑑定。
林務局表示，經查該物種台灣目前未有登記紀錄，私自飼養者，可依野保法第51條規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，一般情況下動物不會主動攻擊人，若遇到務必先鎮靜，不要驚慌，不要嘗試拿物品攻擊，靜靜面對動物，然後緩步慢慢後退。
林務局表示，依據野保法第21條規定，野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得予以獵捕或宰殺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言