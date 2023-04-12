聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱坤玄：馬訪陸「脫稿演出」 展雙方默契

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導
政大東亞所名譽教授邱坤玄。攝影／記者陳政錄
政大東亞所名譽教授邱坤玄。攝影／記者陳政錄

前總統馬英九日前出訪中國大陸，同行的政大東亞所名譽教授邱坤玄接受本報採訪透露，除了在南京外，馬此行提及「總統」、「中華民國」、「憲法」等大多是「脫稿演出」，未事前溝通，可說是傳達大部分台灣人民心聲，反映台灣現實，也證明了只要有「九二共識」，兩岸就能展開溝通、交流，所以才說「九二共識活過來了」。

邱坤玄曾任國安會諮委，參與過「馬習會」，是當年馬習會上我方七人之一。

針對馬英九此行，是否曾對陸方反應作預案，或斟酌我方發言，邱坤玄直言，備案一定有，但很多時候馬英九是「脫口而出」。

他指出，訪問南京中山陵等有歷史連結的地方，提「中華民國」等既定事實本就在計畫中，至於到湖北、湖南的兩岸論述，很大部分馬英九是視當時情況脫稿演出，未和對方事前溝通，「這是雙方面的默契」，而且有時候，「尺度在哪裡，試過才知道」。其中，馬英九提及「台灣、大陸都是中華民國」，就是「一中各表」的延伸。

解讀馬英九談話，邱坤玄認為，馬透過這種表述方式，反映大部分台灣人民心聲，也反映出台灣現實，其次是證明，只要有「九二共識」，就能一路順利展開交流、溝通，甚至表達過去「沒辦法表達的詞彙」。

針對國民黨的兩岸論述，邱坤玄指出，國民黨主張親美、友日、和陸，其中，兩岸路線本來就是國民黨的強項，但在民進黨將九二共識與一國兩制作連結下，儘管連大陸國台辦都澄清，部分藍營人士甚至自己也不清楚，所以才說馬英九此行後，「九二共識活過來了」，代表的就是兩岸和平、兩岸溝通，「這是藍營應該要強調的」。

展望兩岸關係，邱坤玄說，此行在大陸感受到「和統的聲音多於武統」，尤其大陸強調以「中國式現代化」實現中華民族偉大復興，主軸包括和平與發展，「動武如何能達成？」和統仍是大陸未來一段時間的基調。

馬英九 九二共識

延伸閱讀

民眾黨團：台灣人難接受九二共識 兩岸應相互承認

北京學者：馬英九訪中 給兩岸統一出難題

綠委嗆馬英九消滅中華民國 如果他是家人這叫家門不幸

【重磅快評】王義川的「靠北」與「靠背」

相關新聞

邱坤玄：馬訪陸「脫稿演出」 展雙方默契

前總統馬英九日前出訪中國大陸，同行的政大東亞所名譽教授邱坤玄接受本報採訪透露，除了在南京外，馬此行提及「總統」、「中華民...

北京學者：馬英九訪中 給兩岸統一出難題

前總統馬英九結束返鄉祭祖訪中行7日回台，北京學者說，馬英九這次來訪給大陸出了難題，因他提民主統一與文明統一，但當前兩岸價...

藍兩岸論述以馬英九路線定錨？中華民國加上避戰清晰化

前總統馬英九在湖南大學講解中華民國憲法，提到國家在1997年修改憲法，分成兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是中華民國，都是中國。馬英九在大陸喊出中華民國，成為兩岸關係史上重要一頁，國民黨2024大選是否以馬英九路線定錨？據了解，藍營內部論述圖像已漸趨「清晰化」。

蕭旭岑：馬英九訪陸很正面 遵憲才安全

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受廣播網路專訪。對於馬英九在大陸說曾任「台灣總統」，是否造成對岸困擾，蕭旭岑表示，他們和大陸...

馬英九訪中回顧 學者：這三點值得觀察

前中國社科院台研所長周志懷今天發表評論說，前總統馬英九訪問中國大陸後，國民黨能否成為兩岸對話推動者，進而推動更多台灣政治...

綠委嗆馬英九消滅中華民國 如果他是家人這叫家門不幸

前總統馬英九前往中國大陸祭祖，民進黨立委趙天麟今天表示，馬英九是唯一一位曾任中華民國的國家領導人，然後在中國大陸的土地引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦