邱坤玄：馬訪陸「脫稿演出」 展雙方默契

前總統馬英九日前出訪中國大陸，同行的政大東亞所名譽教授邱坤玄接受本報採訪透露，除了在南京外，馬此行提及「總統」、「中華民國」、「憲法」等大多是「脫稿演出」，未事前溝通，可說是傳達大部分台灣人民心聲，反映台灣現實，也證明了只要有「九二共識」，兩岸就能展開溝通、交流，所以才說「九二共識活過來了」。

邱坤玄曾任國安會諮委，參與過「馬習會」，是當年馬習會上我方七人之一。

針對馬英九此行，是否曾對陸方反應作預案，或斟酌我方發言，邱坤玄直言，備案一定有，但很多時候馬英九是「脫口而出」。

他指出，訪問南京中山陵等有歷史連結的地方，提「中華民國」等既定事實本就在計畫中，至於到湖北、湖南的兩岸論述，很大部分馬英九是視當時情況脫稿演出，未和對方事前溝通，「這是雙方面的默契」，而且有時候，「尺度在哪裡，試過才知道」。其中，馬英九提及「台灣、大陸都是中華民國」，就是「一中各表」的延伸。

解讀馬英九談話，邱坤玄認為，馬透過這種表述方式，反映大部分台灣人民心聲，也反映出台灣現實，其次是證明，只要有「九二共識」，就能一路順利展開交流、溝通，甚至表達過去「沒辦法表達的詞彙」。

針對國民黨的兩岸論述，邱坤玄指出，國民黨主張親美、友日、和陸，其中，兩岸路線本來就是國民黨的強項，但在民進黨將九二共識與一國兩制作連結下，儘管連大陸國台辦都澄清，部分藍營人士甚至自己也不清楚，所以才說馬英九此行後，「九二共識活過來了」，代表的就是兩岸和平、兩岸溝通，「這是藍營應該要強調的」。

展望兩岸關係，邱坤玄說，此行在大陸感受到「和統的聲音多於武統」，尤其大陸強調以「中國式現代化」實現中華民族偉大復興，主軸包括和平與發展，「動武如何能達成？」和統仍是大陸未來一段時間的基調。