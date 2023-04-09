談雙英出訪成果 綠學者批馬讚英

雙英出訪，綠學者連環炮轟前總統馬英九出訪中國是「投降式的假和平」！民進黨中國事務部主任吳峻誌在記者會中表示，中國對台灣的態度日漸強硬，馬訪中即是擁抱綏靖，並向國際社會釋放錯誤訊息。台灣智庫諮詢委員董立文說，中國長年打壓我國邦交國；而蔡英文此次出訪，則是拓展了非邦交國、非政府組織等其他外交空間。

馬訪中釋放錯誤訊息

吳峻誌表示，中國領導人習近平在會見歐盟執委會主席馮德萊恩時強調，「中國在台灣問題退讓是癡心妄想」，顯見中國對台灣的態度相當強硬，是對自由民主的破壞。此次總統蔡英文出訪的國家都共同擁抱自由民主，並發揮平衡中國的作用，是「備戰的真和平」。

他說，反觀馬英九出訪中國，則是與試圖破壞現狀的國家站在一起，是「投降式的假和平」。吳峻誌強調，卸任總統首次踏上中國，無論出訪的名義是什麼，都具有高度的政治意涵，在中國對台灣文攻武嚇、升高威脅下，訪中難免有綏靖主義的意味，並向國際社會釋放錯誤訊息。

董立文則表示，此次馬英九僅限於在歷史遺跡前談到中華民國，且談的都是過去的歷史。而蔡英文過境紐約、洛杉磯，出訪瓜地馬拉與貝里斯時，中華民國國旗都在一旁飄揚，「這才是以民主自由為核心，台灣人的中華民國」。

九二共識巴結中國

針對馬英九表示：「九二共識又活過來了」，董立文表示，過去九二共識的核心就是保持模糊的空間，但馬英九卻引用中華人民共和國與中華民國的憲法來談論九二共識，將過去的「一中各表」成為「一中互表」，馬英九的新九二共識不但沒有觸及台灣地位，也是呼應北京當局觀點。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠說，比較蔡總統與馬前總統，蔡總統可以暢所欲言，且獲得許多國際的關注，反觀馬英九則是處處受限。蔡英文執政過程，與兩任美國眾議院議長與眾多美國跨黨派議員會面，已取得美國國會的大力支持。

蔡出訪有外交助益

他說，馬前總統訪中時，其實有很多機會讓中國當局知道「台海和平」是台灣人民共同的期待，尤其馬英九是前總統、又是在野黨的重要人物，卻沒有表達台灣人民的共識，反而在稱讚中國防疫的表現，「令人失望」。

此外，蔡英文訪美對外交的實質幫助，董立文表示，外交包括邦交國、國際組織、非邦交國、非政府組織與公民外交，在中國集中資源在打壓我國邦交國與國際組織狀況下，台灣生存與發展早就集中於非邦交國、非政府組織與公民外交上，蔡英文此次出訪也能大大增加這些交流。

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