民進黨：藍稱馬英九擦亮中華民國招牌 無疑自欺欺人

前總統馬英九率團赴陸今返台，國民黨指出，馬英九訪陸多有成就，擦亮中華民國招牌。民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨的說法是一場自欺欺人的掉漆「馬」戲。

張志豪指出，中共先是在蔡英文總統及馬英九出訪前，策動宏都拉斯與中華民國台灣斷交，而就在今天馬前總統結束中國路大行程，中華民國駐美大使蕭美琴再遭中共當局無理制裁；事實證明，國民黨賣力演出的這場「馬」戲，不但沒有擦亮中華民國招牌，反而讓中華民國的招牌掉漆，奉勸國民黨別再自欺欺人，挑戰台灣人民的智慧。

張志豪批評，馬英九身為中華民國卸任國家元首，卻與中國共產黨沆瀣一氣，引用中華人民共和國憲法稱「台灣是中國不可分割的一部分」，馬英九此舉不僅自貶國格，更會成為中共以「一個中國原則」來併吞台灣、消滅中華民國的幫兇。張志豪說，如果與共產黨唱和是「擦亮中華民國招牌」的方法，恐怕孫中山先生也無法認同。

張志豪說，馬英九到中國大陸訪問，整體行程與言行舉止都受到中共刻意操控，不僅全面配合中共的兩岸論述，附和中國定義的「一中原則」、「九二共識」，也呼應中共宣傳的中國民族主義，稱「兩岸同屬中華民族」、「同宗同源」枷鎖兩岸人民血緣情感。這些言論與作為完全背離台灣主流民意，無法被台灣人所接受。

張志豪表示，馬英九訪陸期間，中共當局前有操弄宏都拉斯與我斷交，後有言語恫嚇蔡總統過境美國，並再度宣稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，馬英九等人對這些作為隻字不提，從未向對岸官員當面抗議，這種選擇性提到中華民國以及唱和中共的態度，已是國際笑話。

張志豪指出，民進黨對推動兩岸健康有序的交流立場始終如一，並應該在「和平、對等、民主、對話」的原則下，與北京當局共同促成有意義對話。國民黨的種種媚陸言論與行徑，連國家尊嚴都無法捍衛，遑論擦亮中華民國招牌，希望國民黨別再一錯再錯，自欺欺人。