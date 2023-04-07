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結束赴陸行程 馬英九抵台：九二共識又活過來了

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結束赴陸行程 馬英九抵台：九二共識又活過來了

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，中午返抵桃園機場，國民黨立委一行人等前往接機。記者季相儒/攝影
前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，中午返抵桃園機場，國民黨立委一行人等前往接機。記者季相儒/攝影

前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，稍早抵達桃園機場。馬英九表示，他此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」，他用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合我們台灣民眾的利益。

馬英九指出，到大陸祭祖是他多年心願，他快要73歲，第一次到大陸，但大陸民眾對他掃墓非常熱情，影片一天有一億兩千萬人點讚，讓他相當意外、也相當感動，代表「人性是兩岸共同特質」。

馬英九也說，他也帶大學生到對岸交流，年輕人間的交流效果超乎預期，每一場活動結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨的交換聯繫方式，這讓他對兩岸重新交流產生無比的信心。

馬英九說，年輕人是未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低，「我們踏出了第一步」，他也邀請大陸的同學回訪台灣，他會好好接待。

馬英九表示，他很憂心當前的情況，執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，他會在民間繼續努力，讓台灣能有真正和平與安全的未來。

馬英九談話全文（馬英九辦公室提供）

一，這次我到大陸祭祖，是我多年的心願，中華文化講「慎終追遠，民德歸厚矣。」尤其是我將屆滿七十三歲，卻是第一次到大陸，但我很欣慰的是，大陸民眾對我都非常熱情，有大陸媒體播放我祭祖的影片，短短一天居然有一點二億人觀看，讓我相當意外，也相當感動。

二，除了祭祖之外，我也帶著年輕學子與大陸學生交流，三場大學（武漢、湖南、復旦）的兩岸學生座談，效果超乎預期。我們每一場結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨的交換聯繫方式，這讓我對兩岸重新交流，產生無比的信心。年輕人是我們的未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低。我們踏出了第一步，我也邀請大陸的同學回訪台灣，我和我們基金會都會好好接待。

三，這趟旅程下來，我發現最重要的一點，就是媒體評論所說的：「九二共識又活過來了！」我用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合我們台灣民眾的利益。

我很憂心當前的情況，我們執政者持續將臺灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，我會在民間繼續努力，讓臺灣能有真正和平與安全的未來。

謝謝大家。

前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，中午返抵桃園機場，國民黨立委一行人等前往接機。記者季相儒/攝影
前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，中午返抵桃園機場，國民黨立委一行人等前往接機。記者季相儒/攝影

馬英九 九二共識 桃園機場

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