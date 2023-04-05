馬英九訪陸行 綠學者：壓縮我生存空間

「馬英九說兩岸同屬『一中』，恐讓國際無法在中國武統台灣時進行支援！」針對前總統馬英九訪陸祭祖，表示「兩岸同屬中華民國」，台灣教授協會副會長陳俐甫受訪時強調，若中國武統台灣，國際干預的正當性會不夠。師大政研所教授曲兆祥則說，馬英九實踐了「各表」精神，對國民黨兩岸政策有幫助。

馬訪陸聲勢看漲

馬英九3月底展開12天的「祭祖之旅」，但在3月28日參訪南京中山陵致詞時強調：「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時提到「台灣總統」，在2日於湖南大學座談時還說出「台灣地區與大陸地區都是中華民國」，也讓過去被認為偏綠的PTT網民覺得馬英九很厲害，敢在中國說這些話。

綠營則對於馬英九在參訪南京總統府時說的：「我在2008年也是當了『這個』…」痛批其不敢說出「總統」，包括前基進黨立委陳柏惟、民進黨立委范雲等人都在臉書發文酸馬英九，不只不敢說自己是「總統」，還在武漢稱讚中國的防疫成果好，完全是喪權辱國，底下也有許多網民表示贊同。

持守「各表」精神

學者曲兆祥受訪時分析，馬英九這次大陸行，很清楚的講出中華民國、兩岸同屬中華民國，對於國民黨的兩岸政策影響是正面的，因為國民黨在2016年總統敗選後，找不到新的論述，不敢繼續走「一中各表」，讓兩岸論述陷入兩難與模糊，只能在「親美、友日、和中」打轉，卻無法解決核心問題。

但曲兆祥指出，這次祭祖行程中，馬英九維持他過去執政的立場，實踐了「各表」精神，而且以前中國不給馬英九機會，現在卻給了他舞台可以自由發揮，這也算是習近平釋出的善意。不過他也強調，馬英九的作為對於國民黨兩岸政策有幫助，但不一定提升藍營的士氣，因為他並非2024年總統選戰的主角。

被問到馬英九為何在中國仍受到高度歡迎，曲兆祥坦言，無論喜不喜歡馬英九，都必須承認馬英九是具有個人魅力的，無論在湖南、南京與重慶都很受到歡迎，而且他也主張一個中國，與蔡英文形成強烈對比，中國民眾對於馬英九愈喜歡，也會愈對蔡英文產生反感。

馬論述國內化兩岸

不過，台灣教授協會副會長陳俐甫受訪時直言，中華民國被逐出聯合國後，國際認定中華人民共和國就是中國，進而認為「一中」就是指北京，馬英九說中華民國是中國，國際不會接受，而且會認定中國與台灣是分裂政府，在國際法上不得干涉各國內政，外國也無法對台販售武器，馬英九的表態會造成國際錯誤認定。

陳俐甫說，美國是透過優於國際法地位的國內法才能賣武器給台灣，日本近年來也想要推日版《台灣關係法》，不然以國際法來說，除非人道救援，否則當中國要武統台灣時，按照馬英九的論述，由於兩岸同屬一中，是一個國家，因此外國無法對台灣進行干涉，對於台灣抵抗中國入侵非常不利。

國際干涉正當性下降

他說，台灣民眾不想被中國統一，如果兩岸開戰，台灣並不想反攻大陸，只想要讓中國覺得攻台成本太高而放棄，台灣可以守一個禮拜、1個月，甚至是半年，無論如何最後都需要外國的介入才能避免武統，馬英九的表態恐壓縮台灣在國際的生存空間。

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