參觀電動SUV智能製造車廠 馬英九大讚坐起來「很舒適」

前總統馬英九一行人，四日上午十時許到重慶賽力斯汽車製造廠參觀，由賽力斯汽車董事長張興海接待。馬英九在參觀完賽力斯工廠後，還坐上展示車，也就是賽力斯和華為合作的電動SUV問界M5 EV，體驗該型汽車的高配版，並且誇讚感覺很舒適。

據百度百科，賽力斯是一家美國電動汽車及零件製造商，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。她也是重慶小康工業集團的子公司，成立於2016年2021年4月21號。賽力斯與華爲正式達成合作，共同推出賽力斯SF5電動 suv2021年12月23日，賽力斯與華爲共同推出電動SUV問界M5。

馬英九先是參觀賽力斯的大型全自動化製造工廠，並聽講解員說該公司成立的歷史和與各汽車廠的合作，除了生產汽車零件，也生產整車。

「大九學堂」學生台大政治學系學生詹宇翔表示，大陸的汽車工廠什麼東西都放大很多，跟台灣相比，台灣雖然也有非常大的機遇，但是絕對沒辦法做到這麼完整的自動化。這是台灣可以就是努力的方向，雖然它是一個資本迭代的關係，就是資本累積與技術累積，還再還需要一些時間，但總之，這是台灣可以努力的方向。

馬英九在參觀完賽力斯工廠後，還坐上展示車，也就是賽力斯和華為合作的電動SUV問界M5 EV，體驗該型汽車的高配版，並且誇讚感覺很舒適。

據了解，在大陸土「十四五」規劃中，已經把新能源和新能源車（電動車、氫能車等），繼輸出高鐵後，當成另一個可以「彎道超車」的產業，全力以政策傾斜的方式，扶植大陸各地發展電動車全套產業鏈。去年，大陸已經打敗德國，成為全世界第二大汽車輸出國。其中，多數是電動車，例如比亞迪。