「擦得太乾淨了！」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃
前總統馬英九於三日下午三時三十分許到重慶三峽博物館參觀。當四時四十分結束，在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，群集了約六、七百位重慶民眾，「馬先生好！」「馬先生歡迎來陪都重慶！」聲音此起彼落，更多的是直接喊「小馬哥我愛你！」「小馬哥要常常回來！」「重慶人歡迎小馬哥」。馬英九也在廣場上的看台上向民眾高舉雙臂，「重慶的朋友你們好！」並向大家不斷揮手致意三分鐘後才離去。
三峽博物館是一座集巴渝文化、三峽文化、抗戰文化、移民文化和城市文化等為特色的歷史藝術類綜合性博物館。前身為1951年創建的西南博物院。 1955年更名為重慶市博物館。 2000年為承擔三峽文物保護工程的大量珍貴文物搶救、展示和研究工作，經國務院辦公廳批准設立重慶中國三峽博物館，與重慶市博物館合併共建。
包括主館、白鶴梁水下博物館、宋慶齡紀念館（雙「國保」單位）、塗山窯遺址、三峽文物科技保護基地五個場館，總佔地面積5萬平方公尺，總建築面積7.17萬平方公尺，現有藏品11.98萬件/套（單件超28萬件），館藏系列豐富，其中巴蜀青銅器、漢代雕塑、古代書畫、古琴、抗戰等方面的文物藏品特色鮮明。常設《壯麗三峽》《遠古巴渝》《重慶·城市之路》《抗戰歲月》等展覽18個，年均推出臨時展覽20-30個，接待服務觀眾310餘萬人次。
馬前總統對巴蜀文化十分感興趣，包括岳飛寫的「前出師表」的拓印、對早期巴人的墓葬方式、宗教方式，都一一詢問講解員，對於巴人的敬祖愛鄉和拉縴文化，都很感興趣。
在下午四點二十九分，當馬總統想看陳品時，一不注意，頭撞上了陳列室的玻璃。陪同人員開玩笑地說：「這玻璃擦得太乾淨了！」引起哄堂大笑。
四點四十分左右，結束參觀。沒想到的是，廣場上已聚滿民眾，高喊「小馬哥，我愛你！」工作人員在觀景台上問：「你們想不想看到小馬哥！」下回一致高喊「想！」。五分鐘後，馬先生在隨行人員和安全人員的陪同下出現在觀景台上，向在場的廣場民眾揮手致意，講到激動處，馬英九甚至高舉雙手，還向下面民眾拼命揮手。時間長達三分多鐘。
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