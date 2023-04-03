快訊

馬英九參訪博物館太專心「頭敲到玻璃」 解說員一句話冷靜化解

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

「擦得太乾淨了！」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
馬英九前總統，十分仔細地聽三峽博物館人員的講解巴人文化。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統，十分仔細地聽三峽博物館人員的講解巴人文化。記者賴錦宏/攝影

前總統馬英九於三日下午三時三十分許到重慶三峽博物館參觀。當四時四十分結束，在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，群集了約六、七百位重慶民眾，「馬先生好！」「馬先生歡迎來陪都重慶！」聲音此起彼落，更多的是直接喊「小馬哥我愛你！」「小馬哥要常常回來！」「重慶人歡迎小馬哥」。馬英九也在廣場上的看台上向民眾高舉雙臂，「重慶的朋友你們好！」並向大家不斷揮手致意三分鐘後才離去。

三峽博物館是一座集巴渝文化、三峽文化、抗戰文化、移民文化和城市文化等為特色的歷史藝術類綜合性博物館。前身為1951年創建的西南博物院。 1955年更名為重慶市博物館。 2000年為承擔三峽文物保護工程的大量珍貴文物搶救、展示和研究工作，經國務院辦公廳批准設立重慶中國三峽博物館，與重慶市博物館合併共建。

包括主館、白鶴梁水下博物館、宋慶齡紀念館（雙「國保」單位）、塗山窯遺址、三峽文物科技保護基地五個場館，總佔地面積5萬平方公尺，總建築面積7.17萬平方公尺，現有藏品11.98萬件/套（單件超28萬件），館藏系列豐富，其中巴蜀青銅器、漢代雕塑、古代書畫、古琴、抗戰等方面的文物藏品特色鮮明。常設《壯麗三峽》《遠古巴渝》《重慶·城市之路》《抗戰歲月》等展覽18個，年均推出臨時展覽20-30個，接待服務觀眾310餘萬人次。

馬前總統對巴蜀文化十分感興趣，包括岳飛寫的「前出師表」的拓印、對早期巴人的墓葬方式、宗教方式，都一一詢問講解員，對於巴人的敬祖愛鄉和拉縴文化，都很感興趣。

在下午四點二十九分，當馬總統想看陳品時，一不注意，頭撞上了陳列室的玻璃。陪同人員開玩笑地說：「這玻璃擦得太乾淨了！」引起哄堂大笑。

四點四十分左右，結束參觀。沒想到的是，廣場上已聚滿民眾，高喊「小馬哥，我愛你！」工作人員在觀景台上問：「你們想不想看到小馬哥！」下回一致高喊「想！」。五分鐘後，馬先生在隨行人員和安全人員的陪同下出現在觀景台上，向在場的廣場民眾揮手致意，講到激動處，馬英九甚至高舉雙手，還向下面民眾拼命揮手。時間長達三分多鐘。

在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，群集了約六、七百位重慶民眾，「馬先生好！」「馬先生歡迎來陪都重慶！」聲音此起彼落。記者賴錦宏/攝影
在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，群集了約六、七百位重慶民眾，「馬先生好！」「馬先生歡迎來陪都重慶！」聲音此起彼落。記者賴錦宏/攝影
在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，民眾多數是直接喊「小馬哥我愛你！」「小馬哥要常常回來！」「重慶人歡迎小馬哥」。記者賴錦宏/攝影
在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，民眾多數是直接喊「小馬哥我愛你！」「小馬哥要常常回來！」「重慶人歡迎小馬哥」。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統揮動雙手，向廣場上的五六百位民眾說，「重慶的朋友你們好！」，並不斷揮手致意。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統揮動雙手，向廣場上的五六百位民眾說，「重慶的朋友你們好！」，並不斷揮手致意。記者賴錦宏/攝影

馬英九 博物館 文物

延伸閱讀

【重磅快評】光會消遣馬英九？邱太三的忍受力也蠻高的

【重磅快評】馬英九暢所欲言 但別只是開了又關的窗

綠委指馬英九的歷史定位就是亞努科維奇

王定宇批馬英九附和中共憲法 「家有內賊拚命地破壞」

相關新聞

【重磅快評】光會消遣馬英九？邱太三的忍受力也蠻高的

前總統馬英九昨天在湖南大學表示，「不論是在台灣、在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國」；對此陸委會駁斥，指馬唱和中共...

馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口

前總統馬英九一行三日下午二時赴重慶城市規劃館和重慶三峽博物館參觀。馬英九在聽完講解後，關心重慶的工業側重在哪方面，當地官...

重慶數百民眾大喊：「小馬哥我愛你！小馬哥要常回來！」

前總統馬英九於三日下午三時三十分許到重慶三峽博物館參觀。當四時四十分結束，在「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場，群集...

陸委再批馬辦「顛倒是非」 訪陸不應落入統戰陷阱

前總統馬英九赴陸訪問祭祖，他的兩岸論述引起陸委會、馬英九辦公室的口水戰。對於馬辦指控陸委會公開倡議「兩國論」及違憲，陸委...

【重磅快評】馬英九暢所欲言 但別只是開了又關的窗

馬英九到了湖南大學與學子交流。他在這裡大膽談起憲法，他說，「我們國家」修改了憲法；「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區...

綠委指馬英九的歷史定位就是亞努科維奇

民進黨立委林俊憲今天說，前總統馬英九言論只能用首鼠兩端形容，居然還拿憲法為自己背書，他的歷史定位就是烏克蘭前總統亞努科維...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦