【重磅快評】光會消遣馬英九？邱太三的忍受力也蠻高的

前總統馬英九昨天在湖南大學表示，「不論是在台灣、在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國」；對此陸委會駁斥，指馬唱和中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，與台灣民眾認知背道而馳。馬辦今早回擊，指陸委會公然倡議兩國論，請蔡總統表態，如果是政府立場，請宣布裁撤陸委會。馬辦發強硬聲明，陸委會半天靜默，套句陸委會主委邱太三的話，「忍受力蠻高」。

馬英九昨天藉兩岸青年學生交流機會，分別從中華民國憲法及大陸憲法闡述「一個中國」在兩岸憲法上的意涵。馬以中華民國憲法、憲法增修條文及兩岸人民關係條例，清楚說明台灣地區與大陸地區的定義，並推導兩個地區在憲法上都屬於「一個中國」；馬也兼論大陸一九八二年憲法，雙方都堅持一個中國原則，互不否認，這樣就沒有「兩國論」或「一中一台」的存在空間。

馬英九搬出憲法，立論穩固，綠營無法從憲法的高度反擊，就使出慣常的抹紅手段，由陸委會帶頭攻擊，發新聞稿率指馬的說法是唱和中共，企圖侵吞台灣的「一中原則」主張；綠委跟著呼應，認為馬把台灣陷入危險境地。立委王定宇還說，這種主張不僅不符合主流民意，甚至是把台灣推進一中的嚴重陷阱當中。

其實，馬英九對於「一個中國」的闡述，並不新鮮，只是講話的場合選在對岸的武漢大學，變得格外具有意義，綠營無名的攻擊，只是凸顯民進黨在兩岸論述的虛弱與矛盾，連要選下屆總統的賴清德都拼不齊的拼圖，在馬英九隔岸出招後，民進黨越顯招架慌亂，以致於陸委會忙不迭地搬出「一中原則」來砸自己的招牌，也是夠糗的了。

馬辦強力回擊陸委會，其實也是看準陸委會的角色矛盾，在馬英九登陸之後，主委邱太三就盡挑細節文章，調侃馬英九接機沒有紅地毯，官媒連「先生」的頭銜都沒有加，確實讓人有點訝異，反酸馬忍受力也蠻高的。未料，馬英九的劇本一集比一集精彩，連中華民國憲法都能搬出來暢所欲言，邱太三之前的酸話，反成了打中綠營的迴力鏢。

馬辦回敬陸委會，指陸委會新聞稿是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，違反蔡英文上任時提出遵守憲法與兩岸條例的承諾，也是剛好打到陸委會的七寸，因為行政院大陸委員會組織條例第3條即揭示「本會對於中介團體經授權處理臺灣地區與大陸地區各項業務交流事項，有指示、監督之責」，試問，馬英九的說法有那一點與陸委會設置條例扞格呢？

馬辦反問蔡英文，中華民國憲法不就是一中憲法嗎？陸委會發出這樣的新聞稿，明顯不適格，倡議兩國論，把大陸當另一個國家，也自我否定存在的必要，請蔡英文公開說明；幾天前，邱太三消遣馬英九，稱中共派去接機馬英九的層級，確實不太適當，如今陸委會發這種砸自己招牌的新聞稿，以邱太三這種主委的層級，還能保持靜默嗎？