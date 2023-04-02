馬英九祖籍地白石鎮，隱藏哪些馬家傳奇？

白石鎮是馬前總統祖輩生息之所、父親馬鶴淩的出生地。因著馬英九祭祖行中，這個古老樸實的小鎮跟著成為注目焦點。當地村民說，家鄉人都在熱情期待馬英九回來，已經用實木板加寬了田間狹窄水泥路。此外，這裡還隱藏哪些屬於馬家的傳奇？

從湖南省會長沙出發，駕車約兩個小時，到達湘潭縣白石鎮潭口村寺門前義渡。這裡是湘江畔的古老碼頭，也是馬前總統祖輩生息之所、父親馬鶴淩的出生地。

沿石梯拾級而上，兩隻風化的石獅映入眼簾，眉目依稀可辨。台階邊新修的書善亭裡，五塊石碑銘刻著馬英九祖父馬立安等鄉賢召集當地鄉親，捐資在此興建碼頭，方便民眾免費過江的功德。

68歲的尹先華在渡口邊上開了一家雜貨店，他介紹，所謂「義渡」就是免費，見證著這裡慈善友愛的傳統，也傳頌著馬立安用自己的田租長期支撐渡口運作的故事。

沿碼頭北行百來公尺，就是當年馬立安老屋及馬家開辦的鴻興福鍋廠舊址。舊址上建築物已不存在，只餘一片地基與一棵臨江的大樹。

家住在舊址邊的尹子清說，馬立安本名馬大基，當年不僅經營鍋廠，還擁有米廠和南貨雜品店，是這一帶有名的「工商企業家」。

他介紹，江邊這綿延近60米的地方，原來都是馬家祖屋，遠遠看起來就像一隻展翅大鵬。

她，曾看著馬英九父親離開家鄉

尹子清的母親侯玉昭，還曾經看著馬英九的父親馬鶴淩離開家鄉。尹子清常聽母親說，馬立安是在衡山去世的，後被後人用船順著湘江而歸，安葬在其自家田地中。

後來，親戚們又幫著馬鶴淩變賣了一些田地家產，得到800元大洋，橫渡湘江送他到火車站，離開了家鄉。

「我奶奶跟馬立安是堂姊妹，他們離家時，祖先神位也寄存在我家裡，可惜後來湘江漲大水都被沖走了，」尹子清說。

鄰近的雙陽村山丘聳峙，馬立安的墓地位於一片稻田中間，前臨湘水後依牛山，牛山三面環繞，形似一把大圍椅，把墓地環抱。

馬英九祖父馬立安的墓地位於一片稻田中間。楊華峰攝圖／馬英九祖父馬立安的墓地位於一片稻田中間。楊華峰攝

墓地兩側還有清溪流過。以漢白玉石碑、花崗岩石柱和混合「三合土」打造的墓園基本完好，墳塋有水泥矮牆環繞，兩顆常青柏樹立於墓前，碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」。

「家鄉人都在熱情期待馬英九回來，已經用實木板加寬了田間原本狹窄的水泥路，」當地58歲村民孫水軍介紹，這一片田地原來都是馬家的祖產，緊臨墓地後的田地中，原來還有一串小山包，墓前還有青石板墓道、香火爐等裝飾。

82歲的馬仁桃曾擔任雙陽村村支部書記，他說自己受馬立安外甥劉肇禮委託，一直照看著馬家祖墳，後又受劉肇禮委託對墳墓進行了多次修繕，原來的墓塚才有了如今的規模。

劉肇禮現在湘潭縣開辦一家中醫診所，他的母親是馬鶴淩的親妹妹，馬英九的親姑姑。

劉肇禮稱頌：馬英九能講地道長沙話、謙虛溫和

劉肇禮說，1990年，他們母子曾一起前往台灣探親，在馬家一住就是三個月。探親期間，馬英九幾乎每天都來給姑姑請安，有時還親自駕車陪他們去觀光，講的是地道長沙話，謙遜又溫和。

劉肇禮表示，讓馬英九早日回鄉祭拜先祖，是舅舅馬鶴淩長期的心願。

他說，自己與舅舅每次的書信和電話溝通中，都能強烈感受到舅舅對家鄉深深的懷戀之情。

「我家就在湘江岸畔寺門前，上望石灣下望朱亭，房屋就像一隻大鵬鳥，伏在岸邊展翅欲飛。」馬鶴淩話裡話外，總希望兒子能多回家鄉、回饋故鄉，兩岸親如兄弟。

對於表弟馬英九第一次回大陸探親，劉肇禮表示這是「大義私情」，可以促進兩岸民眾心相親、情相融。

「外公馬立安墓碑上的對聯是『馬鬣封從牛獲吉，鵝公聲引鶴還鄉』，英九這次代父『鶴還鄉』，既是巧合也是緣分，兩岸同胞是血脈相連的一家人，」劉肇禮說。

（本文出自2023.3.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）