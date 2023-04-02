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蔡英文「備戰才能避戰」邏輯錯？ 郭正亮曝內幕：馬英九正確

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮直言，蔡英文（前）「備戰才能避戰」的邏輯是錯的。 圖／聯合報系資料照片
郭正亮直言，蔡英文（前）「備戰才能避戰」的邏輯是錯的。 圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九前往中國大陸祭祖與交流，除了引用國父孫中山的遺言「和平、奮鬥、救中國」，更進一步提出「和平、奮鬥、振興中華」，強調兩岸一定要追求和平，否則雙方都不會有前途。對此，前民進黨立委郭正亮直言，總統蔡英文「備戰才能避戰」的邏輯是錯的。

郭正亮上月（3月）31日在節目《深喉嚨online》中提到，和平不是談一談就結束的，和平是要有安全擔保。郭正亮指出蔡英文的邏輯就是「備戰才能避戰」，「但是這個邏輯是錯的，因為國家大小懸殊太嚴重，備戰是沒有用的，如果說兩國大小差不多，『備戰可以避戰』我同意，看看烏克蘭備戰8年還不是照樣被打」。

郭正亮認為馬英九的邏輯才是對的，備戰之外還要謀和，要提出中國大陸不打台灣，還可以保障自己（中國）利益的理由。郭正亮坦言馬英九的策略就是希望從「歷史認同」加上「民族身分認同」，事實上可以共利共榮，馬英九的邏輯就是這樣。最後，郭正亮強調「備戰才能避戰」的邏輯是行不通的，「因為台灣太小了，這個邏輯要成立，除非台灣變成美國的屬地，但美國也不願意」。

馬英九 郭正亮 蔡英文

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