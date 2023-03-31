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馬英九兩岸一家論調 民進黨前代理主席陳其邁這麼說

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁看前總統馬英九兩岸一家論調，他以「我是中華民國台灣的高雄市長」回應自己的立場。記者王昭月／攝影
陳其邁看前總統馬英九兩岸一家論調，他以「我是中華民國台灣的高雄市長」回應自己的立場。記者王昭月／攝影

前總統馬英九昨與大陸國台辦主任宋濤會晤，談及兩岸一家親論調，引起民進黨在臉書批評，強調「我們是台灣人，不是中國人」，高雄市長陳其邁今早受訪對此開頭就以「我是中華民國台灣的高雄市長」，表達立場，指假如有機會在國際場合，也會堅定的表達同樣的立場。

馬英九昨會宋濤，雙方談及「兩岸是一家人」、「家裡的事好商量」，被民進黨痛批。

曾代理民進黨主席的高雄市長陳其邁今早陪同副總統賴清德參觀日本藝術大師奈良美智畫展後受訪發表看法，開頭就說「我是高雄市長」，隨後加強語氣指「中華民國台灣的高雄市長」。他說，假如有機會在國際場合或不同的場合，能夠表達他做為一個民主國家，且是過去台灣民主運動美麗島事件發生地的市長，「我會表達我的立場；堅定地表達我的立場」。

媒體追問，民進黨臉書指「我們是台灣人，不是中國人」的論調，是否是未來副總統賴清德賴選舉的定調？陳其邁未正面回應，僅強調自己是高雄市的市長，對市政表達意見，且刪剛已清楚表達立場。

民進黨 中華民國台灣

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