馬英九向南京大屠殺紀念館遇難同胞獻花致祭

馬英九前總統於廿九日上午赴南京侵華日軍江東門遇難同胞紀念館參觀，除了參觀陳列的展品外，先敬獻花籃，默哀，向死難者獻花。馬英九在獻花時，神情哀淒，步履緩慢，獻花後也深深鞠躬。隨後，參觀紀念館內展品約一小時。

馬英九一行於九點二十抵達紀念館，向寫有「300000」數字的紀念碑，鞠躬，每人人手一枝白色菊花。馬英九先上前獻花後，向紀念碑鞠躬行禮，其他團員才上前，依樣獻花鞠躬。

中共中台辦、大陸國台辦副主任陳元豐全程陪同。江蘇省領導也派人隨同祭拜。

江東門紀念館全稱為「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，位於南京城西南江東門，是當年日軍大屠殺的一處主要地點和遇難者叢葬地。紀念館於1985年落成開放，經過1995年、2005年兩次擴建，包括展覽集會、遺址悼念、和平公園和館藏交流等4個區域，其中展覽陳列包括廣場陳列、遺骨陳列和史料陳列三部份。該館收集了10000多份歷史資料和文物，是大陸國家一級博物館。

主要陳列主題《人類的浩劫-侵華日軍南京大屠殺史實展》，分為「南京淪陷前的中國形勢」、「日軍從上海攻向南京」、「日軍入侵南京與中國守軍南京保衛戰」、「日軍在南京的大屠殺」、「日軍在南京的姦淫與掠奪」、「日軍在南京的焚燒與破壞」、「國際安全區不安全」、「日軍毀屍滅跡與慈善團體掩埋遺體」、「對製造南京大屠殺的日本戰犯審判」、「南京大屠殺的歷史見證」、「前事不忘後事之師」十一個部分，陳列面積4200平方米。

此外還有「萬人坑」遺址陳列。遺骨陳列「萬人坑」遺址內的骸骨於1985年被發現，而在1998年更發現多208副骸骨，它們現在被存放在棺槨狀的遺骨陳列室內展出。2006年4月21日也發現了另外19副新的骸骨，經南京市文物局專家進行考古和史學鑒定後，確定這是南京大屠殺遇難者遺骸。