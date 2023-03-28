馬英九訪中接待不如預期？ 學者揭陸方1考量：與近十年規格相同

「馬前總統訪中去的地方都追隨中華民國歷史足跡、促進兩岸交流，值得肯定。」前總統馬英九訪中行程近日曝光，包括謁中山陵、參訪國父故居、辛亥革命紀念館，還有到武漢、復旦等大學座談。政大外交系教授黃奎博分析，中國對馬的接待符合過去常規，而馬的行程也符合他之前說的出訪目的。

馬激動謁中山陵

前總統馬英九於27日下午抵達上海浦東國際機場，開展他訪中為期12天的行程，但並未如媒體先前預料，由中共中央政治局常委丁薛祥等高層出面接機，僅由中國國台辦副主任陳元豐和上海官員接機，中國官方報導也未提及馬英九任何頭銜。

馬英九的行程隨後曝光，28日謁中山陵、參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居與拉貝故居，馬英九在謁陵時露出激動表情，數度哽咽，他也在謁陵後發表談話，第一句話就提及「民國」並自稱「前總統」。馬英九受訪時也說，此行到訪大陸中山陵非常興奮。

參訪民國景點

「國父從小就是我的偶像，」馬英九還強調，孫中山先生對中國的貢獻可說是無人能及、無與倫比。馬英九29日將參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館，隨後搭高鐵前往武漢，30日則參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓、湖北省博物館、東湖綠道。

31日與武漢大學學生座談後，馬英九將搭乘高鐵前往長沙參訪周南中學；4月1日則前往湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖、參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠；4月2日：參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談，參訪湖南大學科學館。接下來還會去重慶、上海參訪，並於6日與復旦大學學生座談後，7日返台。

接待符合舊例

對此，政大外交系教授黃奎博受訪時分析，在陸方來看，接機層級都是以「黨對黨」來考量，所以馬英九是以國民黨前主席、重要黨員身份訪陸，接待層級與近十年的黨主席規格一樣。陸方也還是有給予通關禮遇、交通管制等，此行以「客隨主便」，盡量避免過於政治敏感度的安排。

他說，如果提高身分接待，反而會有「統戰樣板」的疑慮，如中華民國前副總統、代理總統李宗仁拋棄中華民國後，1965年回到中國，接機的是時任大陸國務院總理周恩來，即代表被中共視為是「統戰樣板」的，中共會用超高規格、國務院總理來接若是「黨對黨」，則會遵守自己內部的分際。

行程符合出訪目的

對於馬英九的行程規劃，黃奎博表示，馬英九此次出訪的主要目的是宏揚中華文化、祭祖與促進兩岸交流，還有追隨中華民國自1912年建國以來的歷史足跡，目前看來相關安排都有符合這幾個目的，應可肯定。

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