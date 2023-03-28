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馬英九訪陸 綠委批只敢把中華民國在歷史裡面

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統馬英九上午赴南京中山陵拜謁。 特派記者賴錦宏／攝影
前總統馬英九上午赴南京中山陵拜謁。 特派記者賴錦宏／攝影

前總統馬英九今天在南京中山陵高喊中華民國，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，國民黨不敢在中共官員面前以中華民國的名義定位，反而只敢把中華民國放到歷史裡面，這是很取巧的做法，就是要讓人家覺得，中華民國是不是只存在於歷史？

馬英九上午在南京中山陵發表談話時指出，國父孫中山在1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國中華民國，馬英九除了提出和平奮鬥、振興中華，也希望兩岸共同努力追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

洪申翰指出，過去國民黨很多人都做過這種事情，面對中共的官員不敢以中華民國的名義直接定位，反而只敢把中華民國放在歷史裡面，其實這是一個很取巧的做法，馬英九就是要讓人家覺得，中華民國是不是只存在於歷史裡面？

洪申翰說，那個時候確實有中華民國，馬英九只敢把中華民國放在歷史，但是真正需要他以中華民國前元首的身分跟中共的官員、公務機關進行正式的談話時，馬英九卻又不敢講、自我退縮與自我閹割。

洪申翰表示，國民黨這樣的把戲跟做法，大家都已經很理解，沒有辦法改變馬英九一看到中共就自我矮化，甚至是被當作朝貢的事實。

民進黨立委劉世芳指出，馬英九今天前往南京謁陵，大家都知道在1911年、1912年的時候，南京就是臨時政府的所在地，他去那邊看起來好像是思古幽懷，他都忘了他自己身為前總統，尤其馬英九還是領有中華民國卸任總統禮遇的政治人物。

劉世芳說，民進黨一再呼籲中共當局、國台辦能夠以禮待之，但是他們都只有做半套，包括我方要求國安人員帶槍，最後只有槍彈分離，數量只有一半，當馬英九抵達上海浦東機場的時候，那個接待的層級之低，跟以前的連戰、蕭萬長比起來，真的是天差地遠。

劉世芳表示，希望馬英九在未來的幾個行程當中，能夠盡量凸顯他是中華民國前任總統、國民黨前任主席這兩個身分，否則他到時候回到台灣來，大概很多人會覺得很唏噓。

劉世芳認為，馬英九赴中不是只有單純的祭祖，因為他的行程都安排地非常突兀，馬英九原先是計畫7月、8月訪中，但是大陸考量到可以把他當成是對付台灣的統戰工具，再加上蔡英文總統剛好要訪問美國，所以藉此進行分庭抗禮，對方就是想要達到分化台灣社會的目的。

劉世芳說，此舉沒有辦法分化台灣社會，反而會分化到國民黨，九二共識已經沒有辦法代表中華民國，更沒有辦法說服大陸國家主席習近平，國民黨想要用以前舊的圈圈框架框住台灣跟中國大陸的分治的方向，其實不只民進黨政府沒辦法埋單，相信連習近平政府都不會埋單。

民進黨立委林宜瑾表示，馬英九昨天抵達大陸後，原先和大陸說好的高禮遇對待都成空，不但沒有紅毯迎接，接機官員也非說好的政治局常委丁薛祥，反而是由國台辦副主任接機，小官一枚，根本是矮化。

林宜瑾說，她要嚴正地提醒馬英九，大陸慣性說謊已經不是第一次，不要去大陸被人羞辱、降低國格還不自知，請問國民黨是否願意為馬英九在大陸的所作所為背書，難道這就是國民黨的兩岸論述，現在切割還來得及，國民黨要不要現在就開除馬英九的黨籍？

馬英九 國民黨

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