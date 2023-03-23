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呂秀蓮呼籲馬英九以國格為考量 返陸祭祖被糟蹋會心疼

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
副總統呂秀蓮（左）今天到嘉義縣政府拜訪縣長翁章梁（右）。記者黃于凡／攝影
副總統呂秀蓮（左）今天到嘉義縣政府拜訪縣長翁章梁（右）。記者黃于凡／攝影

前總統馬英九近日宣布將率團返陸祭祖，前副總統呂秀蓮今到嘉義縣拜訪縣長翁章梁。呂秀蓮對此表示，沒想到中國大陸網友對馬英九如此不尊重，慎終追遠是文化一部分，應祝福他，也希望曾任8年總統的馬英九以國格為考量，若去是被糟蹋的，大家都會很心疼。

呂秀蓮說，慎終追遠是文化的一部分，大家應該成全馬英九，不需要說一些冷言冷語；更讓她訝異的是，中國大陸網友對馬英九很不尊重，說一些是人都不忍心說的話；馬英九畢竟是人民選出來的總統，希望他三思而後行，若去中國大陸是去被糟蹋，大家都會覺得心疼。

呂秀蓮透露，針對馬英九返陸祭祖，遭對岸網友網暴這件事，她今天有寫了一篇文章，預計這兩天會發表，也希望大家不要對馬英九返陸祭祖及蔡英文總統出訪大做文章，總統要拚外交，大家祝她一切圓滿成功，馬英九祖先的確是大陸人，要回去掃墓我們也祝福他。

呂秀蓮呼籲，希望中國大陸網友尊重一點、不要尖酸刻薄，也請馬英九隨時提醒自己，他曾經擔任8年國家元首，不只是他個人的人格，更要以國家的國格為考量；現在大敵當前，民進黨執政許久，不應再有藍綠對立，應把格局打開，把國內的事都當成國家的事，和諧、團結才能回避兩岸凶險及戰爭。

馬英九 呂秀蓮

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