兩面刃！馬英九「中國祭祖」聲量飆6萬 學者：恐成反中對抗親中

前總統馬英九近日宣布將率團前往中國祭祖，被外界解讀是與即將出訪的總統蔡英文較勁，總統府副秘書長張惇涵21日回應，馬前總統赴中國祭祖跟國家元首出訪友邦，本質上並不相同。網路上也出現兩派網友，一派支持馬英九參訪中國，認為有助於兩岸交流；另一派網友反對馬英九參訪中國，認為欠缺尊重民意與國家最大利益。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，針對這次馬前總統的祭祖行程，如果海峽兩岸官方都持續釋放善意，對兩岸局勢應該是助力。但中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，一開始馬前總統要參訪中國的消息是從媒體披露，雖說聲稱是祭祖，但行程卻包裝其他學校演講的行程，在國際社會看起來是很弔詭的現象。

馬英九中國之行聲量破6萬！是否見中共高層引發討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/22～2023/03/20）統計調查，近半年來馬英九聲量最高點出現在2023年3月20日，共6萬3,146筆聲量。當天馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布馬英九將於3月底以祭祖及學生交流之名率團訪問中國，這是兩岸自1949年分治74年來，首位前往中國大陸參訪交流的中華民國卸任總統。對此，國台辦發言人馬曉光表示，歡迎馬英九來中國大陸祭祖、參訪、交流，願意為他提供必要協助。針對是否與中共中央政治局常委王滬寧等中共高官會會面，蕭旭岑表示「客隨主便」，但此次去祭祖及學生交流，是單純的事情，本來就沒安排要到北京。

馬英九評論主權相關議題 聲量飆近半年第二、三名

而聲量第二高點最高點出現在2022年10月7日，共4萬1,890筆聲量。當時國慶日即將到來，馬英九呼籲不要用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的稱呼。馬英九認為，中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當。行政院長蘇貞昌受訪回嗆，講台灣國慶日、中華民國國慶日都沒有錯，國外訪團來也都稱呼台灣，不要自己對台灣沒感情還要批評別人，這很荒唐。不少網友表示，「中華民國國慶日，不敢提中華民國，難道不荒唐？」，還有人認為，「憲法明明是中華民國，你卻要搞個台灣，弄得全民認同錯亂，國內紛爭不斷，到底是誰不守法！」

至於聲量第三高點最高點出現在2022年10月24日，共2萬5,504筆聲量。馬英九針對蔡英文雙十節國慶演說，認為面對中國的挑戰，台灣要做好備戰工作是必然的，也是應該要做的，但是更重要做是避戰與謀合。聯電前董事長曹興誠認為，馬英九為了選舉炒作避戰、謀和，根本在胡說八道並嗆聲不服來辯。對此，馬英九辦公室表示，馬英九8年任內，兩岸對等、尊嚴、和平交流，大家有目共睹，難道兵戎相見，才是最好的選擇嗎？曹興誠的說法等同將兩岸直接推向戰場。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

馬英九近三日熱門關鍵字 「中國大陸、統戰、中華民國」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/03/18～2023/03/20）統計調查，近期引發熱烈討論話題的馬英九，近三日的網路熱門關鍵字，除了參訪中國的主權議題衍生出「中國大陸、兩岸分治、統戰、中華民國」字詞入榜之外，還有各界反應的相關字詞「民進黨、緊張、敏感、出境管制」。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，馬前總統人生第一次走訪中國，主要是祭祖，兩岸分治的同時，如何對等和平交流受到關注。未來會不會隨著選舉而被操作成反中與親中的對抗，值得關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統